https://sputnikarabic.ae/20230112/علماء-موجة-مارقة-هزت-المحيط-الهادئ-أسطورة-مخيفة-أصبحت-حقيقة-فيديو---1072198394.html

علماء: موجة "مارقة" هزت المحيط الهادئ... "أسطورة مخيفة أصبحت حقيقة"... فيديو

علماء: موجة "مارقة" هزت المحيط الهادئ... "أسطورة مخيفة أصبحت حقيقة"... فيديو

رصد العلماء في عام 2020 موجة غريبة جدا من اللون الأزرق، وصفها الباحثون "بالغريبة"، حيث رفعت إحدى العوامات المتواجدة أمام ساحل "بريتش كولومبيا" غربي كندا... 12.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-12T13:50+0000

2023-01-12T13:50+0000

2023-01-12T13:50+0000

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وأكد الباحثون أن جدار الماء المسجل في فبراير/ شباط عام 2022 مكون من 4 طوابق، هو بمثابة "أشد موجة شريرة تم تسجيلها على الإطلاق".أسطورة مرعبة أصبحت حقيقة ويعتقد العلماء أن مثل هذا الحدث الاستثنائي يحدث مرة واحدة فقط كل 1300 عام، واستطاع الباحثون تسجيل هذه الموجة بسبب العوامة التي تحركت بشكل مثير جدا.وبحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية، فقد تحدت هذه الموجه التي لقبت باسم "Draupner" جميع النماذج السابقة التي وضعها العلماء.العلماء يضعون تعريفا لـ"الموجات المارقة"منذ ذلك الحين، تم تسجيل عشرات الموجات المارقة (بعضها حتى في البحيرات)، وبينما كانت الموجة التي ظهرت بالقرب من أوكلويليت، ولم تكن الموجة المسجلة قرب جزيرة فانكوفر هي الأطول، إلا أن حجمها النسبي مقارنة بالأمواج المحيطة بها كان غير مسبوق.ويعرّف العلماء الموجة المارقة بأنها أي موجة يزيد ارتفاعها عن ضعف ارتفاع الموجات المحيطة بها، حيث كانت موجة دراوبنر بارتفاعها 25.6 متر، بينما كان ارتفاع الأمواج حولها 12 مترًا فقط، أما موجة أوكلويليت فقد كانت أكبر بثلاث مرات من حجم جيرانها.اقرأ أيضا: العلماء يعثرون على "ثقب دودي" بالقرب من الأرضدراسات تؤكد تزايد ارتفاع "الموجات المارقة" مستقبلاويحاول الباحثون معرفة كيفية تشكل الموجات المارقة حتى يتمكنوا من التنبؤ بشكل أفضل بموعد ظهورها، حيث نشر معهد أبحاث مارلين لابز عوامات في محاولة لمعرفة المزيد عن المخاطر التي تحدث بسبب هذه العوامات، حيث رصدت إحدى هذه العوامات موجة أوكلويليت بعيدًا عن الشاطئ، بحسب الدراسة التي نشرت في مجلة "Scientific Reports".ولحسن الحظ، لم تتسبب موجتا أوكلويليت ودراوبنر في حدوث أي ضرر جسيم أو إزهاق الأرواح، ولكن تسببت الأمواج المارقة الأخرى بذلك، على سبيل المثال في السبعينيات فقدت بعض السفن، حيث يُعتقد الآن أنها غرقت بسبب موجات مفاجئة.وتوقعت دراسة سابقة أجريت عام 2020 أن تزداد ارتفاعات الموجات في شمال المحيط الهادئ مع تغير المناخ، مما يشير إلى أن موجة "أوكلويليت" قد لا تحتفظ بسجلها القياسي لفترة طويلة بحسب التنبؤات الحالية.اقرأ أيضا: قد تصل إلى البتر... كيفية تجنب مضاعفات "عضة الصقيع"

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