https://sputnikarabic.ae/20230112/عيد-يناير-هكذا-يجري-الاحتفال-بالسنة-الأمازيغية-في-بلدان-المغرب-العربي-1072196526.html
عيد "يناير"... هكذا يجري الاحتفال بالسنة الأمازيغية في بلدان المغرب العربي
عيد "يناير"... هكذا يجري الاحتفال بالسنة الأمازيغية في بلدان المغرب العربي
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: الاحتفال بالسنة الأمازيغية. سلطان الطرب جورج وسوف يعيش أصعب لحظاته بوفاة نجله. شاب عربي يعثر على... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T12:32+0000
2023-01-12T12:32+0000
2023-01-12T12:32+0000
راديو
صدى الحياة
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عيد "يناير"... هكذا يُحتفل بالسنة الأمازيغية في بلدان المغرب العربي
عيد "يناير"... هكذا يُحتفل بالسنة الأمازيغية في بلدان المغرب العربي
هوية الأمازيغ باقية في التاريخ حتى لو حاول الاستعمار الفرنسي طمسها.لكل دولة تاريخ وهوية ورموز للسيادة الوطنية وعادات وتقاليد تأصّلت في المجتمعات جيلا بعد جيل، ولكل دولة أعياد وطنية ودينية يتم الاحتفال بها على مر السنين، وأيضا لبعض الدول حول العالم يوم خاص بالاحتفال ببداية السنة الجديدة.ودول المغرب العربي تتميّز وتنفرد بعادات وتقاليد متنوعة وأيضا تقويما خاصا بالسنة الأمازيغية التي تصادف 12 من يناير/ كانون الثاني من كل عام، وهذه السنة حسب تقويمهم ستكون 2973 سنة.الإعلامية الجزائرية والناشطة الجمعوية، آمال محندي، قالت لبرنامج "صدى الحياة":وأشارت الإعلامية محندي إلى أنّالتفاصيل في الملف الصوتي....
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
عيد "يناير"... هكذا يجري الاحتفال بالسنة الأمازيغية في بلدان المغرب العربي
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: الاحتفال بالسنة الأمازيغية. سلطان الطرب جورج وسوف يعيش أصعب لحظاته بوفاة نجله. شاب عربي يعثر على كنز مخبأ في مكان غير متوقع. الإمارات تعلن عن إدراج "الهولوكوست" في المناهج الدراسية. علامات مرضية تخبرك بها الأيادي الباردة.
هوية الأمازيغ باقية في التاريخ حتى لو حاول الاستعمار الفرنسي طمسها.
لكل دولة تاريخ وهوية ورموز للسيادة الوطنية وعادات وتقاليد تأصّلت في المجتمعات جيلا بعد جيل، ولكل دولة أعياد وطنية ودينية يتم الاحتفال بها على مر السنين، وأيضا لبعض الدول حول العالم يوم خاص بالاحتفال ببداية السنة الجديدة.
ودول المغرب العربي تتميّز وتنفرد بعادات وتقاليد متنوعة وأيضا تقويما خاصا بالسنة الأمازيغية التي تصادف 12 من يناير/ كانون الثاني من كل عام، وهذه السنة حسب تقويمهم ستكون 2973 سنة.
الإعلامية الجزائرية والناشطة الجمعوية، آمال محندي، قالت لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ أصل الاحتفال بيناير يعود إلى التقويم الزراعي الذي أقامه الأمازيغ قبل 950 سنة قبل الميلاد وحتى أبعد من ذلك، وهذا لأنهم مرتبطين ارتباطا وثيقا بأرضهم، ومصدر قوتهم في القديم كان من الأرض، وتيمّنا بعام جديد وفير بالخير والمحاصيل الزراعية الكثيرة يقيمون هذا الاحتفال، وبالتالي كل المأكلولات تقريبا تتمحور على الحبوب والخضر الجافة، وتجتمع العائلات جميعا على مائدة واحدة وبتبادلوان فرحة هذا اليوم، والعادات تتنوع من منطقة إلى أخرى، ولكن يجتمعون في وفرة الغلة والمحصول الزراعي الذي سيكون في هذه السنة".
وأشارت الإعلامية محندي إلى أنّ
"النوع من الأصوات المُنادية بتكذيب كل ما هو أمازيغي وتغليط الرأي العام هو زرع لخطاب الكراهية، وُجب محاربته بطريقة ذكية، فاللغة الأمازيغية هي فعل واقع وتغلبنا على مرحلة الاعتراف بالهوية لأن الهوية باقية في التاريخ، يكفلها الأخير قبل أن يكفلها مرسوم رئاسي أو وزاري، والتحدي اليوم للأمازيغ هو خدمة الثقافة وجعلها في متناول الجميع، وأوّل رواية في التاريخ كانت أمازيغية".
التفاصيل في الملف الصوتي....