https://sputnikarabic.ae/20230112/قائد-القوات-الجوية-العراقية-خطتنا-للعام-الحالي-تركز-على-إعادة-البنى-التحتية-الأساسية-لقواتنا-1072191097.html
قائد القوات الجوية العراقية: خطتنا للعام الحالي تركز على إعادة البنى التحتية الأساسية لقواتنا
قائد القوات الجوية العراقية: خطتنا للعام الحالي تركز على إعادة البنى التحتية الأساسية لقواتنا
كشف قائد القوات الجوية العراقية، الفريق شهاب جاهد، عن خطة قواته للعام الحالي، 2023، مؤكدًا أنها ستركز على إعادة البنى التحتية لقواته. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T10:33+0000
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العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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ووفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، أكد جاهد أن سلاح القوات الجوية أعطى الأهمية بالدرجة الأساس لتأهيل القواعد الجوية، لافتًا إلى وجود "خطط لشراء طائرات لتأمين مهمة حماية السماء وأرض العراق".وقال: "خطة العام الحالي ستركز على إعادة البنى التحتية الأساسية للقوة الجوية"، معللا بأن "استقطاب وشراء الطائرات لا بد أن تسبقه عملية تهيئة للقواعد الجوية، من أجل ضمان عمل الطائرات بقواعد ذات بنية تحتية واستعداد قتالي تتمكن خلالها من إتمام مهامها".وكان جهاد قد أكد في تصريحات سابقة وجود "خطة تسليح لدى قيادة القوة الجوية خلال العام 2023"، موضحًا أن تلك الخطة "تتوقف على طبيعة الموقف والحرب ضد الإرهاب"، وفق تعبيرهطالع أيضا: القوات العراقية تنفذ عملية إنزال جوي لتعقب الإرهابيين جنوبي كركوك
https://sputnikarabic.ae/20211226/بعد-تنفيذ-14-هجوما-في-يوم-واحد-ما-هي-قدرات-القوات-الجوية-العراقية؟-1054581385.html
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, أخبار العراق اليوم
قائد القوات الجوية العراقية: خطتنا للعام الحالي تركز على إعادة البنى التحتية الأساسية لقواتنا
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كشف قائد القوات الجوية العراقية، الفريق شهاب جاهد، عن خطة قواته للعام الحالي، 2023، مؤكدًا أنها ستركز على إعادة البنى التحتية لقواته.
ووفق تصريحات
نقلتها وكالة الأنباء العراقية، أكد جاهد أن سلاح القوات الجوية أعطى الأهمية بالدرجة الأساس لتأهيل القواعد الجوية، لافتًا إلى وجود "خطط لشراء طائرات لتأمين مهمة حماية السماء وأرض العراق".
26 ديسمبر 2021, 14:36 GMT
وقال: "خطة العام الحالي ستركز على إعادة البنى التحتية الأساسية للقوة الجوية
"، معللا بأن "استقطاب وشراء الطائرات لا بد أن تسبقه عملية تهيئة للقواعد الجوية، من أجل ضمان عمل الطائرات بقواعد ذات بنية تحتية واستعداد قتالي تتمكن خلالها من إتمام مهامها".
وشدد قائد القوات الجوية العراقية أن قواته "قادرة على تأمين السماء العراقية من أقصى المنطقة الشمالية زاخو إلى أقصى نقطة في الجنوب وهي الفاو، وحماية الأرض من كل معتدٍ يفكر بالتطاول على حدود العراق".
وكان جهاد قد أكد في تصريحات سابقة
وجود "خطة تسليح لدى قيادة القوة الجوية خلال العام 2023"، موضحًا أن تلك الخطة "تتوقف على طبيعة الموقف والحرب ضد الإرهاب"، وفق تعبيره