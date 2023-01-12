https://sputnikarabic.ae/20230112/كبير-الدبلوماسيين-اليابانيين-إقامة-علاقات-مستقرة-مع-الصين-أمر-ضروري-1072179957.html
كبير الدبلوماسيين اليابانيين: إقامة علاقات مستقرة مع الصين أمر ضروري
كبير الدبلوماسيين اليابانيين: إقامة علاقات مستقرة مع الصين أمر ضروري
قال وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، خلال مؤتمر صحفي، إن إقامة علاقة بناءة ومستقرة مع الصين أمر ضروري بغض النظر عن التحديات بين البلدين. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T05:54+0000
2023-01-12T05:54+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال هاياشي، يوم الأربعاء، إلى جانب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "تمثل الصين تحديا غير مسبوق وكبير، في الوقت نفسه، تتحمل كل من اليابان والصين مسؤولية مهمة عن السلام والازدهار الإقليميين والعالميين.وأضاف أن "إقامة علاقة بناءة ومستقرة من قبل اليابان والصين أمر ضروري للسلام والاستقرار في المجتمع الدولي، بما في ذلك المحيطين الهندي والهادئ".وقال هاياشي أيضا إن اليابان والولايات المتحدة ستواصلان السعي لتعزيز التواصل مع بكين، وخاصة في مجال الأمن.من جانبه، قال بلينكن إنه ستتاح له قريبا فرصة السفر إلى الصين في الأسابيع المقبلة لمتابعة اجتماع الرئيس جو بايدن مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وإحراز تقدم في تعزيز خطوط الاتصال مع الصين.وأضاف بلينكن أن اليابان والولايات المتحدة تربطهما علاقات معقدة وتبعية مع الصين.
https://sputnikarabic.ae/20230112/الولايات-المتحدة-واليابان-تعتبران-الصين-أكبر-تهديد-استراتيجي-1072179680.html
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كبير الدبلوماسيين اليابانيين: إقامة علاقات مستقرة مع الصين أمر ضروري
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قال وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، خلال مؤتمر صحفي، إن إقامة علاقة بناءة ومستقرة مع الصين أمر ضروري بغض النظر عن التحديات بين البلدين.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال هاياشي، يوم الأربعاء، إلى جانب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "تمثل الصين تحديا غير مسبوق وكبير، في الوقت نفسه، تتحمل كل من اليابان والصين مسؤولية مهمة عن السلام والازدهار الإقليميين والعالميين.
وأضاف أن "إقامة علاقة بناءة ومستقرة من قبل اليابان والصين أمر ضروري للسلام والاستقرار في المجتمع الدولي، بما في ذلك المحيطين الهندي والهادئ".
وقال هاياشي أيضا إن اليابان والولايات المتحدة ستواصلان السعي لتعزيز التواصل مع بكين، وخاصة في مجال الأمن.
من جانبه، قال بلينكن إنه ستتاح له قريبا فرصة السفر إلى الصين في الأسابيع المقبلة لمتابعة اجتماع الرئيس جو بايدن مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وإحراز تقدم في تعزيز خطوط الاتصال مع الصين.
وأضاف بلينكن أن اليابان والولايات المتحدة تربطهما علاقات معقدة وتبعية مع الصين.