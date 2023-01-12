https://sputnikarabic.ae/20230112/كييف-تتلقى-حوالي-60٪-من-إمدادات-الكهرباء-المطلوبة-1072178954.html
كييف تتلقى حوالي 60٪ من إمدادات الكهرباء المطلوبة
كييف تتلقى حوالي 60٪ من إمدادات الكهرباء المطلوبة
قال سيرجي كوفالينكو، رئيس شركة الطاقة الأوكرانية "ياسنو"، يوم الأربعاء، إن كييف تتلقى حوالي 60٪ من الكمية المطلوبة من إمدادات الكهرباء. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T01:41+0000
2023-01-12T01:41+0000
2023-01-12T01:41+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070503641_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4727dac56a7348ac00eb75dd222db38b.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال كوفالينكو على وسائل التواصل الاجتماعي: "بسبب حالة شبكات [الطاقة] وتوليد [الأحجام]، يتم الآن إعطاء حوالي 60٪ من الحجم المطلوب لكييف".وأضاف: "من هذا الحجم المتاح، سيذهب حوالي 40٪ إلى مرافق البنية التحتية الحيوية. ويتم توزيع الباقي بيننا جميعا"، لافتا إلى "يحدث أن الاستهلاك الآن غير متساو للغاية خلال النهار، ويتقلب حجم العجز".وأشار كوفالينكو إلى أنه "بالنسبة للحاضر، فإن استهلاك الكهرباء يتجاوز التوليد"، مضيفا أن الطقس البارد يزيد أيضا من العجز.واستهدفت روسيا منشآت الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا ابتداء من 10 أكتوبر ردا على الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية وقصف جسر القرم، الذي تعتقد موسكو أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية نفذته.وتم شن الضربات ضد السلطة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.ومنذ ذلك الحين، تم إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وبعد سلسلة أخرى من الهجمات في 15 نوفمبر، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن حوالي 50٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.وحثت السلطات الناس على الحد من استخدام الكهرباء ولجأت إلى انقطاع التيار الكهربائي.
https://sputnikarabic.ae/20221123/زيلينسكي-يدعو-بعثة-خبراء-الأمم-المتحدة-لفحص-البنية-التحتية-الحيوية-في-أوكرانيا-1070488381.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070503641_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5838fe7df3051dcb6b4ab10afda23a95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
كييف تتلقى حوالي 60٪ من إمدادات الكهرباء المطلوبة
تابعنا عبر
قال سيرجي كوفالينكو، رئيس شركة الطاقة الأوكرانية "ياسنو"، يوم الأربعاء، إن كييف تتلقى حوالي 60٪ من الكمية المطلوبة من إمدادات الكهرباء.
موسكو - سبوتنيك
. وقال كوفالينكو على وسائل التواصل الاجتماعي: "بسبب حالة شبكات [الطاقة] وتوليد [الأحجام]، يتم الآن إعطاء حوالي 60٪ من الحجم المطلوب لكييف".
23 نوفمبر 2022, 22:45 GMT
وأضاف: "من هذا الحجم المتاح، سيذهب حوالي 40٪ إلى مرافق البنية التحتية الحيوية. ويتم توزيع الباقي بيننا جميعا"، لافتا إلى "يحدث أن الاستهلاك الآن غير متساو للغاية خلال النهار، ويتقلب حجم العجز".
وأشار كوفالينكو إلى أنه "بالنسبة للحاضر، فإن استهلاك الكهرباء يتجاوز التوليد"، مضيفا أن الطقس البارد يزيد أيضا من العجز.
واستهدفت روسيا منشآت الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا ابتداء من 10 أكتوبر ردا على الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية وقصف جسر القرم
، الذي تعتقد موسكو أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية نفذته.
وتم شن الضربات ضد السلطة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
ومنذ ذلك الحين، تم إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وبعد سلسلة أخرى من الهجمات في 15 نوفمبر، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن حوالي 50٪ من البنية التحتية للطاقة
في أوكرانيا قد تضررت.
وحثت السلطات الناس على الحد من استخدام الكهرباء ولجأت إلى انقطاع التيار الكهربائي.