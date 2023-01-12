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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230112/كييف-تتلقى-حوالي-60٪-من-إمدادات-الكهرباء-المطلوبة-1072178954.html
كييف تتلقى حوالي 60٪ من إمدادات الكهرباء المطلوبة
كييف تتلقى حوالي 60٪ من إمدادات الكهرباء المطلوبة
قال سيرجي كوفالينكو، رئيس شركة الطاقة الأوكرانية "ياسنو"، يوم الأربعاء، إن كييف تتلقى حوالي 60٪ من الكمية المطلوبة من إمدادات الكهرباء. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T01:41+0000
2023-01-12T01:41+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال كوفالينكو على وسائل التواصل الاجتماعي: "بسبب حالة شبكات [الطاقة] وتوليد [الأحجام]، يتم الآن إعطاء حوالي 60٪ من الحجم المطلوب لكييف".وأضاف: "من هذا الحجم المتاح، سيذهب حوالي 40٪ إلى مرافق البنية التحتية الحيوية. ويتم توزيع الباقي بيننا جميعا"، لافتا إلى "يحدث أن الاستهلاك الآن غير متساو للغاية خلال النهار، ويتقلب حجم العجز".وأشار كوفالينكو إلى أنه "بالنسبة للحاضر، فإن استهلاك الكهرباء يتجاوز التوليد"، مضيفا أن الطقس البارد يزيد أيضا من العجز.واستهدفت روسيا منشآت الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا ابتداء من 10 أكتوبر ردا على الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية وقصف جسر القرم، الذي تعتقد موسكو أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية نفذته.وتم شن الضربات ضد السلطة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.ومنذ ذلك الحين، تم إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وبعد سلسلة أخرى من الهجمات في 15 نوفمبر، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن حوالي 50٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.وحثت السلطات الناس على الحد من استخدام الكهرباء ولجأت إلى انقطاع التيار الكهربائي.
https://sputnikarabic.ae/20221123/زيلينسكي-يدعو-بعثة-خبراء-الأمم-المتحدة-لفحص-البنية-التحتية-الحيوية-في-أوكرانيا-1070488381.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

كييف تتلقى حوالي 60٪ من إمدادات الكهرباء المطلوبة

01:41 GMT 12.01.2023
© AFP 2023 / BULENT KILICامرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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قال سيرجي كوفالينكو، رئيس شركة الطاقة الأوكرانية "ياسنو"، يوم الأربعاء، إن كييف تتلقى حوالي 60٪ من الكمية المطلوبة من إمدادات الكهرباء.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوفالينكو على وسائل التواصل الاجتماعي: "بسبب حالة شبكات [الطاقة] وتوليد [الأحجام]، يتم الآن إعطاء حوالي 60٪ من الحجم المطلوب لكييف".
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وأضاف: "من هذا الحجم المتاح، سيذهب حوالي 40٪ إلى مرافق البنية التحتية الحيوية. ويتم توزيع الباقي بيننا جميعا"، لافتا إلى "يحدث أن الاستهلاك الآن غير متساو للغاية خلال النهار، ويتقلب حجم العجز".
وأشار كوفالينكو إلى أنه "بالنسبة للحاضر، فإن استهلاك الكهرباء يتجاوز التوليد"، مضيفا أن الطقس البارد يزيد أيضا من العجز.
واستهدفت روسيا منشآت الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا ابتداء من 10 أكتوبر ردا على الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية وقصف جسر القرم، الذي تعتقد موسكو أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية نفذته.
وتم شن الضربات ضد السلطة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
ومنذ ذلك الحين، تم إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وبعد سلسلة أخرى من الهجمات في 15 نوفمبر، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن حوالي 50٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.
وحثت السلطات الناس على الحد من استخدام الكهرباء ولجأت إلى انقطاع التيار الكهربائي.
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Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:46 GMT
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