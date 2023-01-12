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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230112/كييف-تنفي-طلبها-من-الاتحاد-الأوروبي-عدم-فرض-عقوبات-على-بيلاروسيا-1072204897.html
كييف تنفي طلبها من الاتحاد الأوروبي عدم فرض عقوبات على بيلاروسيا
كييف تنفي طلبها من الاتحاد الأوروبي عدم فرض عقوبات على بيلاروسيا
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، اليوم الخميس، البيانات التي تحدثت عن أن كييف طلبت من الاتحاد الأوروبي عدم إدراج بيلاروسيا في قوائم... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T15:14+0000
2023-01-12T15:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو - سبوتنيك. ونشر أوليغ نيكولينكو تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "التقارير التي أوردتها بعض وسائل الإعلام حول مزاعم طلب أوكرانيا عدم إدراج بيلاروسيا في حزم عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، غير صحيحة".وأفاد الدبلوماسي الأوكراني بأنه تم بالفعل فرض عقوبات على عدد من الشخصيات في بيلاروسيا، بما في ذلك وضد رئيس الجمهورية ألكسندر لوكاشينكو وقادة عسكريين وعاملين في مجال الإعلام، إضافة إلى 25 هيئة ومؤسسة حكومية في المجمع الصناعي العسكري البيلاروسي، بما في ذلك ووزارة الدفاع وهيئة أمن الدولة، بالإضافة إلى 8 شركات بيلاروسية.وأوضح أوليغ نيكولينكو أن عددا من العقوبات القطاعية أثرت على المصرف المركزي في بيلاروسيا، في وقت تم فرض حظر على توريد عدد من السلع والخدمات وأنشطة شركات الشحن.ويشار إلى أن الغرب قد صعَّد ضغوط العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صرح في وقت سابق، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
https://sputnikarabic.ae/20230112/إعلام-بولندا-ستطالب-بضم-مقاطعات-من-أوكرانيا-الغربية-إليها-مقابل-المساعدة-العسكرية-لكييف-1072184972.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

كييف تنفي طلبها من الاتحاد الأوروبي عدم فرض عقوبات على بيلاروسيا

15:14 GMT 12.01.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، اليوم الخميس، البيانات التي تحدثت عن أن كييف طلبت من الاتحاد الأوروبي عدم إدراج بيلاروسيا في قوائم العقوبات.
موسكو - سبوتنيك. ونشر أوليغ نيكولينكو تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "التقارير التي أوردتها بعض وسائل الإعلام حول مزاعم طلب أوكرانيا عدم إدراج بيلاروسيا في حزم عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، غير صحيحة".
بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
إعلام: بولندا ستطالب بضم مقاطعات أوكرانية مقابل مساعدة كييف عسكريا
08:00 GMT
وأفاد الدبلوماسي الأوكراني بأنه تم بالفعل فرض عقوبات على عدد من الشخصيات في بيلاروسيا، بما في ذلك وضد رئيس الجمهورية ألكسندر لوكاشينكو وقادة عسكريين وعاملين في مجال الإعلام، إضافة إلى 25 هيئة ومؤسسة حكومية في المجمع الصناعي العسكري البيلاروسي، بما في ذلك ووزارة الدفاع وهيئة أمن الدولة، بالإضافة إلى 8 شركات بيلاروسية.
وأوضح أوليغ نيكولينكو أن عددا من العقوبات القطاعية أثرت على المصرف المركزي في بيلاروسيا، في وقت تم فرض حظر على توريد عدد من السلع والخدمات وأنشطة شركات الشحن.
ويشار إلى أن الغرب قد صعَّد ضغوط العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صرح في وقت سابق، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
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