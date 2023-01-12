https://sputnikarabic.ae/20230112/كييف-تنفي-طلبها-من-الاتحاد-الأوروبي-عدم-فرض-عقوبات-على-بيلاروسيا-1072204897.html

كييف تنفي طلبها من الاتحاد الأوروبي عدم فرض عقوبات على بيلاروسيا

كييف تنفي طلبها من الاتحاد الأوروبي عدم فرض عقوبات على بيلاروسيا

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، اليوم الخميس، البيانات التي تحدثت عن أن كييف طلبت من الاتحاد الأوروبي عدم إدراج بيلاروسيا في قوائم... 12.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-12T15:14+0000

2023-01-12T15:14+0000

2023-01-12T15:14+0000

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موسكو - سبوتنيك. ونشر أوليغ نيكولينكو تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أن "التقارير التي أوردتها بعض وسائل الإعلام حول مزاعم طلب أوكرانيا عدم إدراج بيلاروسيا في حزم عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، غير صحيحة".وأفاد الدبلوماسي الأوكراني بأنه تم بالفعل فرض عقوبات على عدد من الشخصيات في بيلاروسيا، بما في ذلك وضد رئيس الجمهورية ألكسندر لوكاشينكو وقادة عسكريين وعاملين في مجال الإعلام، إضافة إلى 25 هيئة ومؤسسة حكومية في المجمع الصناعي العسكري البيلاروسي، بما في ذلك ووزارة الدفاع وهيئة أمن الدولة، بالإضافة إلى 8 شركات بيلاروسية.وأوضح أوليغ نيكولينكو أن عددا من العقوبات القطاعية أثرت على المصرف المركزي في بيلاروسيا، في وقت تم فرض حظر على توريد عدد من السلع والخدمات وأنشطة شركات الشحن.ويشار إلى أن الغرب قد صعَّد ضغوط العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صرح في وقت سابق، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

https://sputnikarabic.ae/20230112/إعلام-بولندا-ستطالب-بضم-مقاطعات-من-أوكرانيا-الغربية-إليها-مقابل-المساعدة-العسكرية-لكييف-1072184972.html

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أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي