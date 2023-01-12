https://sputnikarabic.ae/20230112/ما-هو-عدد-الدول-التي-تمتلك-غواصات-حربية-وما-هي-أضخم-قوتين-عالميتين-في-2023-1072190923.html
ما هو عدد الدول التي تمتلك غواصات حربية وما هي أضخم قوتين عالميتين في 2023؟
ما هو عدد الدول التي تمتلك غواصات حربية وما هي أضخم قوتين عالميتين في 2023؟
تمثل الغواصات سلاحا خارقا تحرص الدول الكبرى على امتلاك أعداد كبيرة منه وتحتل الصين وروسيا المرتبتين الأولى والثانية عالميا في هذا السلاح. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T10:41+0000
2023-01-12T10:41+0000
2023-01-12T10:41+0000
رصد عسكري
روسيا
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويصل عدد الدول التي تمتلك غواصات في العالم إلى 43 دولة، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، الذي أوضح أن 3 منها فقط تمتلك أكثر من 200 غواصة حربية.وأورد الموقع قائمة بالدول التي تمتلك أكبر عدد من الغواصات:وتظهر إحصاءات الموقع إلى أن 15 دولة يمتلك كل منها ما بين 8 غواصات إلى 78 غواصة يصل مجموع ما تملكه من غواصات إلى 398 غواصة نووية وتقليدية، بينها 3 دول فقط تمتلك 216 غواصة.
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رصد عسكري, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
ما هو عدد الدول التي تمتلك غواصات حربية وما هي أضخم قوتين عالميتين في 2023؟
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تمثل الغواصات سلاحا خارقا تحرص الدول الكبرى على امتلاك أعداد كبيرة منه وتحتل الصين وروسيا المرتبتين الأولى والثانية عالميا في هذا السلاح.
ويصل عدد الدول التي تمتلك غواصات في العالم إلى 43 دولة، حسبما تشير إحصاءات
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، الذي أوضح أن 3 منها فقط تمتلك أكثر من 200 غواصة حربية.
29 ديسمبر 2022, 12:11 GMT
وأورد الموقع قائمة بالدول التي تمتلك أكبر عدد من الغواصات:
الولايات المتحدة الأمريكية: 68 غواصة.
كوريا الشمالية: 35 غواصة.
كوريا الجنوبية: 22 غواصة.
المملكة المتحدة: 10 غواصات
.
وتظهر إحصاءات الموقع إلى أن 15 دولة يمتلك كل منها ما بين 8 غواصات إلى 78 غواصة يصل مجموع ما تملكه من غواصات إلى 398 غواصة نووية وتقليدية
، بينها 3 دول فقط تمتلك 216 غواصة.