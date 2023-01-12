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https://sputnikarabic.ae/20230112/ما-هو-عدد-الدول-التي-تمتلك-غواصات-حربية-وما-هي-أضخم-قوتين-عالميتين-في-2023-1072190923.html
ما هو عدد الدول التي تمتلك غواصات حربية وما هي أضخم قوتين عالميتين في 2023؟
ما هو عدد الدول التي تمتلك غواصات حربية وما هي أضخم قوتين عالميتين في 2023؟
تمثل الغواصات سلاحا خارقا تحرص الدول الكبرى على امتلاك أعداد كبيرة منه وتحتل الصين وروسيا المرتبتين الأولى والثانية عالميا في هذا السلاح. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T10:41+0000
2023-01-12T10:41+0000
رصد عسكري
روسيا
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويصل عدد الدول التي تمتلك غواصات في العالم إلى 43 دولة، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، الذي أوضح أن 3 منها فقط تمتلك أكثر من 200 غواصة حربية.وأورد الموقع قائمة بالدول التي تمتلك أكبر عدد من الغواصات:وتظهر إحصاءات الموقع إلى أن 15 دولة يمتلك كل منها ما بين 8 غواصات إلى 78 غواصة يصل مجموع ما تملكه من غواصات إلى 398 غواصة نووية وتقليدية، بينها 3 دول فقط تمتلك 216 غواصة.
https://sputnikarabic.ae/20221229/التهديد-الصامت--غواصة-روسية-ترعب-الأعداء-في-البر-والبحر-1071724697.html
https://sputnikarabic.ae/20230112/ما-هي-ألغام-قاع-البحر-المصممة-لتأمين-الشواطئ-ضد-الغواصات-وسفن-الإنزال-البرمائية-1072185420.html
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رصد عسكري, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

ما هو عدد الدول التي تمتلك غواصات حربية وما هي أضخم قوتين عالميتين في 2023؟

10:41 GMT 12.01.2023
© AP Photo / Guang Niuغواصة نووية صينية
غواصة نووية صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Guang Niu
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تمثل الغواصات سلاحا خارقا تحرص الدول الكبرى على امتلاك أعداد كبيرة منه وتحتل الصين وروسيا المرتبتين الأولى والثانية عالميا في هذا السلاح.
ويصل عدد الدول التي تمتلك غواصات في العالم إلى 43 دولة، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، الذي أوضح أن 3 منها فقط تمتلك أكثر من 200 غواصة حربية.
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وأورد الموقع قائمة بالدول التي تمتلك أكبر عدد من الغواصات:

الصين: 78 غواصة.
روسيا: 70 غواصة.
الولايات المتحدة الأمريكية: 68 غواصة.
كوريا الشمالية: 35 غواصة.
كوريا الجنوبية: 22 غواصة.
اليابان: 21 غواصة.
إيران: 19 غواصة.
الهند: 18 غواصة.
تركيا: 12 غواصة.
اليونان: 11 غواصة.
المملكة المتحدة: 10 غواصات.
فرنسا: 9 غواصات.
باكستان: 9 غواصات.
مصر: 8 غواصات.
إيطاليا: 8 غواصات.
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وتظهر إحصاءات الموقع إلى أن 15 دولة يمتلك كل منها ما بين 8 غواصات إلى 78 غواصة يصل مجموع ما تملكه من غواصات إلى 398 غواصة نووية وتقليدية، بينها 3 دول فقط تمتلك 216 غواصة.
© Sputnikطوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة
طوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
طوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة
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