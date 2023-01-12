https://sputnikarabic.ae/20230112/ما-هو-عدد-الدول-التي-تمتلك-غواصات-حربية-وما-هي-أضخم-قوتين-عالميتين-في-2023-1072190923.html

ما هو عدد الدول التي تمتلك غواصات حربية وما هي أضخم قوتين عالميتين في 2023؟

ما هو عدد الدول التي تمتلك غواصات حربية وما هي أضخم قوتين عالميتين في 2023؟

تمثل الغواصات سلاحا خارقا تحرص الدول الكبرى على امتلاك أعداد كبيرة منه وتحتل الصين وروسيا المرتبتين الأولى والثانية عالميا في هذا السلاح. 12.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-12T10:41+0000

2023-01-12T10:41+0000

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رصد عسكري

روسيا

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

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ويصل عدد الدول التي تمتلك غواصات في العالم إلى 43 دولة، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، الذي أوضح أن 3 منها فقط تمتلك أكثر من 200 غواصة حربية.وأورد الموقع قائمة بالدول التي تمتلك أكبر عدد من الغواصات:وتظهر إحصاءات الموقع إلى أن 15 دولة يمتلك كل منها ما بين 8 غواصات إلى 78 غواصة يصل مجموع ما تملكه من غواصات إلى 398 غواصة نووية وتقليدية، بينها 3 دول فقط تمتلك 216 غواصة.

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