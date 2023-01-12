https://sputnikarabic.ae/20230112/مجندات-سعوديات-يبهرن-الجميع-بمهاراتهن-في-الرماية-فيديو-1072206113.html
مجندات سعوديات يبهرن الجميع بمهاراتهن في الرماية... فيديو
مجندات سعوديات يبهرن الجميع بمهاراتهن في الرماية... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية مقاطع فيديو من عروض عسكرية لمجندات أثناء حفل تخريجهن من إحدى الدورات التأهيلية. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T15:36+0000
2023-01-12T15:36+0000
2023-01-12T15:36+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103700/86/1037008631_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_9dc3abc87c9c98d70e2e6698a476b71f.jpg
وحسب وكالة الأنباء السعودية فإن الحفل كان لخريجات دورة تأهيلية في تخصصي القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.وأشارت الوكالة إلى أن عدد الخريجات 255 خريجة، وأن الحفل كان تحت رعاية وزير الداخية عبد العزيز بن سعود.وأوضحت أن "الخريجات تلقين التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية والعملية على المهارات التي تتطلبها طبيعة المهام الأمنية الخاصة بهن وفي أنظمة وإجراءات الأعمال الأمنية".كما لفتت إلى تهيئتهن للمسؤوليات الخاصة التي تتطلبها طبيعة العمل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103700/86/1037008631_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_dea1fbdc9df5446860d41343256dec98.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مجندات سعوديات يبهرن الجميع بمهاراتهن في الرماية... فيديو
تابعنا عبر
تداول نشطاء على مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية مقاطع فيديو من عروض عسكرية لمجندات أثناء حفل تخريجهن من إحدى الدورات التأهيلية.
وحسب وكالة الأنباء السعودية فإن الحفل كان لخريجات دورة تأهيلية في تخصصي القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.
وأشارت الوكالة إلى أن عدد الخريجات 255 خريجة، وأن الحفل كان تحت رعاية وزير الداخية عبد العزيز بن سعود.
وأوضحت أن "الخريجات تلقين التدريبات والتطبيقات والمعارف والدروس النظرية والعملية على المهارات التي تتطلبها طبيعة المهام الأمنية الخاصة بهن وفي أنظمة وإجراءات الأعمال الأمنية".
كما لفتت إلى تهيئتهن للمسؤوليات الخاصة التي تتطلبها طبيعة العمل.