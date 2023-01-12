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https://sputnikarabic.ae/20230112/محمد-بن-زايد-ورئيس-وزراء-باكستان-يشهدان-توقيع-3-مذكرات-تفاهم-بين-البلدين-1072201402.html
محمد بن زايد ورئيس وزراء باكستان يشهدان توقيع 3 مذكرات تفاهم بين البلدين
محمد بن زايد ورئيس وزراء باكستان يشهدان توقيع 3 مذكرات تفاهم بين البلدين
أجرى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي يزور أبو ظبي. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T14:10+0000
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العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أن اللقاء جرى في قصر الشاطئ في أبو ظبي، مشيرة إلى أنه تم التطرق إلى عدد من القضايا التجارية والاقتصادية، إضافة إلى تنسيق الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.وأكد محمد بن زايد أن دولة الإمارات تدعم جهود تحقيق التنمية والاستقرار في باكستان، مشيرا إلى علاقات الصداقة التي تجمع الدولتين.كما عبر شريف عن اعتزازه بلاده بالعلاقات التاريخية مع الإمارات ودورها في دعم جهود التنمية في باكستان ومساعدتها للمتضررين من آثار السيول والفيضانات التي تعرضت لها البلاد.وشهد الجانبان توقيع 3 مذكرات تفاهم بين الإمارات وباكستان في مجالات شملت التعاون الدبلوماسي ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتعاون في المجال الإخباري بين وكالات الأنباء في الدولتين.
https://sputnikarabic.ae/20220829/الإمارات-ترسل-مساعدات-إغاثية-لمتضرري-الفيضانات-في-باكستان--1066959584.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

محمد بن زايد ورئيس وزراء باكستان يشهدان توقيع 3 مذكرات تفاهم بين البلدين

14:10 GMT 12.01.2023
© AFP 2023 / Bay Ismoyo/Poolرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / Bay Ismoyo/Pool
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أجرى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي يزور أبو ظبي.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.
ولفتت الوكالة إلى أن اللقاء جرى في قصر الشاطئ في أبو ظبي، مشيرة إلى أنه تم التطرق إلى عدد من القضايا التجارية والاقتصادية، إضافة إلى تنسيق الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.
فيضانات باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
الإمارات ترسل مساعدات إغاثية لمتضرري الفيضانات في باكستان
29 أغسطس 2022, 08:55 GMT
وأكد محمد بن زايد أن دولة الإمارات تدعم جهود تحقيق التنمية والاستقرار في باكستان، مشيرا إلى علاقات الصداقة التي تجمع الدولتين.
كما عبر شريف عن اعتزازه بلاده بالعلاقات التاريخية مع الإمارات ودورها في دعم جهود التنمية في باكستان ومساعدتها للمتضررين من آثار السيول والفيضانات التي تعرضت لها البلاد.
وشهد الجانبان توقيع 3 مذكرات تفاهم بين الإمارات وباكستان في مجالات شملت التعاون الدبلوماسي ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتعاون في المجال الإخباري بين وكالات الأنباء في الدولتين.
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