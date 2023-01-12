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https://sputnikarabic.ae/20230112/مصدر-دبلوماسي-لـسبوتنيك-وزير-خارجية-إيران-يزور-لبنان-ويلتقي-مع-كبار-المسؤولين-1072194889.html
مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك": وزير خارجية إيران يزور لبنان ويلتقي مع كبار المسؤولين
مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك": وزير خارجية إيران يزور لبنان ويلتقي مع كبار المسؤولين
كشف مصدر دبلوماسي لبناني، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سيصل إلى بيروت، مساء اليوم، في زيارة رسمية. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T12:07+0000
2023-01-12T12:07+0000
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بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الوزير الإيراني سيصل مساء اليوم في زيارة تستمر إلى الغد، ومن المقرر أن يلتقي عدداً من المسؤولين اللبنانيين، على رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونظيره عبد الله بو حبيب".ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية الإيراني أيضًا، مباحثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في 17 من الشهر الجاري في العاصمة موسكو، بحسب ما أعلنته الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم.وكانت آخر زيارة للوزير الإيراني إلى لبنان قد جرت، في مارس/ آذار الماضي، حيث التقى عبد اللهيان بكبار المسؤولين في لبنان وناقش عدداً من القضايا الإقليمية والدولية.
https://sputnikarabic.ae/20221221/وزير-خارجية-إيران-ينتقد-نظيرته-الفرنسية-ويعتبر-تدخل-باريس-في-شؤون-إيران-الداخلية-أمر-غير-مقبول-1071436720.html
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مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك": وزير خارجية إيران يزور لبنان ويلتقي مع كبار المسؤولين

12:07 GMT 12.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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كشف مصدر دبلوماسي لبناني، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، سيصل إلى بيروت، مساء اليوم، في زيارة رسمية.
بيروت - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الوزير الإيراني سيصل مساء اليوم في زيارة تستمر إلى الغد، ومن المقرر أن يلتقي عدداً من المسؤولين اللبنانيين، على رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونظيره عبد الله بو حبيب".
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ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية الإيراني أيضًا، مباحثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في 17 من الشهر الجاري في العاصمة موسكو، بحسب ما أعلنته الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم.
وكانت آخر زيارة للوزير الإيراني إلى لبنان قد جرت، في مارس/ آذار الماضي، حيث التقى عبد اللهيان بكبار المسؤولين في لبنان وناقش عدداً من القضايا الإقليمية والدولية.
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