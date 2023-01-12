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https://sputnikarabic.ae/20230112/مصر-العجز-في-الميزان-التجاري-لشهر-أكتوبر-الماضي-يرتفع-بنسبة-21--1072189125.html
مصر… العجز في الميزان التجاري لشهر أكتوبر الماضي يرتفع بنسبة 21 %
مصر… العجز في الميزان التجاري لشهر أكتوبر الماضي يرتفع بنسبة 21 %
كشفت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن قيمة العجز في الميزان التجاري المصري في... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T09:42+0000
2023-01-12T09:42+0000
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وأصدر الجهاز المركزي النشرة الشهرية الخاصة بشهر أكتوبر الماضي، اليوم الخميس، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.ولفت البيان إلى أن قيمة العجز بلغت 3.58 مليار دولار، مقارنةً بـ 2.95 مليار دولار في الشهر نفسه لعام 2021.وبحسب البيان، فإن الصادرات المصرية تراجعت بنسبة 9.4 في المئة لتسجل في أكتوبر الماضي 3.77 مليار دولار، مقارنةً بـ 4.16 مليار في الشهر نفسه من 2021.وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.3 في المئة لتسجل 7.35 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 7.11 مليار دولار في 2021.
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اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن
اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن

مصر… العجز في الميزان التجاري لشهر أكتوبر الماضي يرتفع بنسبة 21 %

09:42 GMT 12.01.2023
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHEDمدينة القاهرة
مدينة القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHED
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كشفت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن قيمة العجز في الميزان التجاري المصري في أكتوبر/تشرين الاول الماضي، ارتفعت بنسبة نحو 21 في المئة.
وأصدر الجهاز المركزي النشرة الشهرية الخاصة بشهر أكتوبر الماضي، اليوم الخميس، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
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ولفت البيان إلى أن قيمة العجز بلغت 3.58 مليار دولار، مقارنةً بـ 2.95 مليار دولار في الشهر نفسه لعام 2021.
وبحسب البيان، فإن الصادرات المصرية تراجعت بنسبة 9.4 في المئة لتسجل في أكتوبر الماضي 3.77 مليار دولار، مقارنةً بـ 4.16 مليار في الشهر نفسه من 2021.
وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.3 في المئة لتسجل 7.35 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 7.11 مليار دولار في 2021.
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