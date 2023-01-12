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https://sputnikarabic.ae/20230112/معلومات-عن-دبابة-ألتاي-التركية-1072195379.html
معلومات عن دبابة "ألتاي" التركية
معلومات عن دبابة "ألتاي" التركية
تصنف دبابة "ألتاي" التركية ضمن دبابات القتال الرئيسية، التي تطورها تركيا محليا وتسعى لبدء الإنتاج التسلسلي لها خلال 2025. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T12:20+0000
2023-01-12T12:20+0000
رصد عسكري
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ويمكن لدبابة "ألتاي" التركية أن تنطلق بسرعات تصل لـ 65 كلم / الساعة على الطرق الممهدة، بينما تصل سرعتها بعيدا عن الطرق الممهدة إلى 45 كلم في الساعة، حسبما ذكر موقع "بي إم سي" التركي.وتمتلك الدبابة "ألتاي" مدفعا رئيسيا عيار 120 ملم، ويمكنه إطلاق ذخائر الدبابات الموجهة بالليزر.وتم تجهيز الدبابة بنظام آلي للتحكم في إطلاق النار ونظام رؤية حرارية وأنظمة ليزر لرصد الأهداف المعادية.ويتكون طاقم الدبابة التركية "ألتاي" من 4 أفراد، ويمكن تسليحها بمدفع رشاش عيار 12.7 ملم وآخر عيار 7.62 ملم، إضافة إلى اثنين من قاذفات القنابل، التي يتم تثبيتها على برج الدبابة.وتشارك في تطوير هذه الدبابة مجموعة من الشركات التركية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، بينما تم الاستعانة بكوريا الجنوبية في الحصول على المحرك الخاص بها، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.ما هي المواصفات الفنية للدبابة؟ولفت الموقع إلى أن تركيا صممت هذه الدبابة لتجهيز جيشها بدبابات جديدة يمكن الاعتماد عليها في الخطوط الأمامية لأي معارك حربية.
https://sputnikarabic.ae/20230111/الدبابة-التركية-ألتاي-لماذا-تأخر-إطلاق-الإنتاج-الضخم؟-1072159084.html
https://sputnikarabic.ae/20220621/مقارنة-بين-دبابة-تي--90-الروسية-و4-دبابات-غربية-1063939284.html
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رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم
رصد عسكري, أخبار تركيا اليوم

معلومات عن دبابة "ألتاي" التركية

12:20 GMT 12.01.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANأقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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تصنف دبابة "ألتاي" التركية ضمن دبابات القتال الرئيسية، التي تطورها تركيا محليا وتسعى لبدء الإنتاج التسلسلي لها خلال 2025.
ويمكن لدبابة "ألتاي" التركية أن تنطلق بسرعات تصل لـ 65 كلم / الساعة على الطرق الممهدة، بينما تصل سرعتها بعيدا عن الطرق الممهدة إلى 45 كلم في الساعة، حسبما ذكر موقع "بي إم سي" التركي.
صورة أرشيفية لدبابة تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
الدبابة التركية "ألتاي": لماذا تأخر إطلاق الإنتاج الضخم؟
أمس, 14:36 GMT
وتمتلك الدبابة "ألتاي" مدفعا رئيسيا عيار 120 ملم، ويمكنه إطلاق ذخائر الدبابات الموجهة بالليزر.
وتم تجهيز الدبابة بنظام آلي للتحكم في إطلاق النار ونظام رؤية حرارية وأنظمة ليزر لرصد الأهداف المعادية.
ويتكون طاقم الدبابة التركية "ألتاي" من 4 أفراد، ويمكن تسليحها بمدفع رشاش عيار 12.7 ملم وآخر عيار 7.62 ملم، إضافة إلى اثنين من قاذفات القنابل، التي يتم تثبيتها على برج الدبابة.
دبابة تي - 90 أثناء التدريبات الخاصة بوحدات البندقية الآلية والدبابات والمدفعية التابعة للواء البنادق الآلية في جيش الأسلحة المشترك الثامن في منطقة فولغوغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
21 يونيو 2022, 14:44 GMT
وتشارك في تطوير هذه الدبابة مجموعة من الشركات التركية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، بينما تم الاستعانة بكوريا الجنوبية في الحصول على المحرك الخاص بها، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.

ما هي المواصفات الفنية للدبابة؟

الطول: 10.3 متر.
العرض: 3.9 متر.
الارتفاع: 2.6 متر.
الوزن: 65 طنا.
المدى: يصل لـ 500 كلم.
ولفت الموقع إلى أن تركيا صممت هذه الدبابة لتجهيز جيشها بدبابات جديدة يمكن الاعتماد عليها في الخطوط الأمامية لأي معارك حربية.
© Sputnikمقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
مقارنة بين دبابة تي -90 الروسية و4 دبابات غربية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
© Sputnik
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