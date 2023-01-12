عربي
https://sputnikarabic.ae/20230112/مع-تقديمها-مليارا-ثالثا-الإمارات-تمد-أجل-قرض-بملياري-دولار-لباكستان-1072203805.html
مع تقديمها مليارا ثالثا... الإمارات تمد أجل قرض بملياري دولار لباكستان
مع تقديمها مليارا ثالثا... الإمارات تمد أجل قرض بملياري دولار لباكستان
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، بأن الإمارات مدّدت أجل وديعة قيمتها ملياري دولار لدى البنك المركزي الباكستاني. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T14:53+0000
2023-01-12T14:53+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
باكستان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070185526_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ca1842c5ce506bcab26d2c683bd0daea.jpg
وذكرت وكالة "عرب نيوز" الباكستانية، مساء اليوم الخميس، أن الإمارات مددت أجل وديعة بقيمة ملياري دولار، إضافة إلى مليار ثالث إلى هذه الوديعة، وذلك بهدف إنقاذ الاقتصاد الباكستاني.وأوضحت الوكالة أن تلك الخطوة الإماراتية جاءت على هامش إجراء الرئيس الإماراتي محمد بن زايد مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي يزور أبو ظبي، في هذه الأيام.وأشارت الوكالة الباكستانية إلى أن الخطوة الإماراتية بقيادة محمد بن زايد تأتي بهدف إغاثة اقتصاد الدولة الباكستانية، والتي عانت من فيضانات مدمرة نهاية العام الماضي، وذلك بعدما سجل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد انخفاضا وصل إلى 5.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له خلال 9 سنوات تقريبا.وتناولت المباحثات التي أجراها ابن زايد مع شهباز شريف سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أن اللقاء جرى في قصر الشاطئ في أبو ظبي، مشيرة إلى أنه تم التطرق إلى عدد من القضايا التجارية والاقتصادية، إضافة إلى تنسيق الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.وأكد محمد بن زايد أن دولة الإمارات تدعم جهود تحقيق التنمية والاستقرار في باكستان، مشيرا إلى علاقات الصداقة التي تجمع الدولتين.كما عبر شريف عن اعتزازه بلاده بالعلاقات التاريخية مع الإمارات ودورها في دعم جهود التنمية في باكستان ومساعدتها للمتضررين من آثار السيول والفيضانات التي تعرضت لها البلاد.وشهد الجانبان توقيع 3 مذكرات تفاهم بين الإمارات وباكستان في مجالات شملت التعاون الدبلوماسي ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتعاون في المجال الإخباري بين وكالات الأنباء في الدولتين.
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0f/1070185526_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1623d83146ede96aae90a61e913b4036.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, باكستان, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, باكستان, العالم العربي

مع تقديمها مليارا ثالثا... الإمارات تمد أجل قرض بملياري دولار لباكستان

14:53 GMT 12.01.2023
© AFP 2023 / Bay Ismoyo/Poolرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قمة مجموعة العشرين في بالي، إندونيسيا 15 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / Bay Ismoyo/Pool
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، بأن الإمارات مدّدت أجل وديعة قيمتها ملياري دولار لدى البنك المركزي الباكستاني.
وذكرت وكالة "عرب نيوز" الباكستانية، مساء اليوم الخميس، أن الإمارات مددت أجل وديعة بقيمة ملياري دولار، إضافة إلى مليار ثالث إلى هذه الوديعة، وذلك بهدف إنقاذ الاقتصاد الباكستاني.
وأوضحت الوكالة أن تلك الخطوة الإماراتية جاءت على هامش إجراء الرئيس الإماراتي محمد بن زايد مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي يزور أبو ظبي، في هذه الأيام.
وأشارت الوكالة الباكستانية إلى أن الخطوة الإماراتية بقيادة محمد بن زايد تأتي بهدف إغاثة اقتصاد الدولة الباكستانية، والتي عانت من فيضانات مدمرة نهاية العام الماضي، وذلك بعدما سجل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد انخفاضا وصل إلى 5.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له خلال 9 سنوات تقريبا.
وتناولت المباحثات التي أجراها ابن زايد مع شهباز شريف سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.
ولفتت الوكالة إلى أن اللقاء جرى في قصر الشاطئ في أبو ظبي، مشيرة إلى أنه تم التطرق إلى عدد من القضايا التجارية والاقتصادية، إضافة إلى تنسيق الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.
وأكد محمد بن زايد أن دولة الإمارات تدعم جهود تحقيق التنمية والاستقرار في باكستان، مشيرا إلى علاقات الصداقة التي تجمع الدولتين.
كما عبر شريف عن اعتزازه بلاده بالعلاقات التاريخية مع الإمارات ودورها في دعم جهود التنمية في باكستان ومساعدتها للمتضررين من آثار السيول والفيضانات التي تعرضت لها البلاد.
وشهد الجانبان توقيع 3 مذكرات تفاهم بين الإمارات وباكستان في مجالات شملت التعاون الدبلوماسي ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتعاون في المجال الإخباري بين وكالات الأنباء في الدولتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:47 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала