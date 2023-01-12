https://sputnikarabic.ae/20230112/مع-تقديمها-مليارا-ثالثا-الإمارات-تمد-أجل-قرض-بملياري-دولار-لباكستان-1072203805.html
مع تقديمها مليارا ثالثا... الإمارات تمد أجل قرض بملياري دولار لباكستان
مع تقديمها مليارا ثالثا... الإمارات تمد أجل قرض بملياري دولار لباكستان
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، بأن الإمارات مدّدت أجل وديعة قيمتها ملياري دولار لدى البنك المركزي الباكستاني. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T14:53+0000
2023-01-12T14:53+0000
2023-01-12T14:53+0000
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وذكرت وكالة "عرب نيوز" الباكستانية، مساء اليوم الخميس، أن الإمارات مددت أجل وديعة بقيمة ملياري دولار، إضافة إلى مليار ثالث إلى هذه الوديعة، وذلك بهدف إنقاذ الاقتصاد الباكستاني.وأوضحت الوكالة أن تلك الخطوة الإماراتية جاءت على هامش إجراء الرئيس الإماراتي محمد بن زايد مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي يزور أبو ظبي، في هذه الأيام.وأشارت الوكالة الباكستانية إلى أن الخطوة الإماراتية بقيادة محمد بن زايد تأتي بهدف إغاثة اقتصاد الدولة الباكستانية، والتي عانت من فيضانات مدمرة نهاية العام الماضي، وذلك بعدما سجل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد انخفاضا وصل إلى 5.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له خلال 9 سنوات تقريبا.وتناولت المباحثات التي أجراها ابن زايد مع شهباز شريف سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أن اللقاء جرى في قصر الشاطئ في أبو ظبي، مشيرة إلى أنه تم التطرق إلى عدد من القضايا التجارية والاقتصادية، إضافة إلى تنسيق الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.وأكد محمد بن زايد أن دولة الإمارات تدعم جهود تحقيق التنمية والاستقرار في باكستان، مشيرا إلى علاقات الصداقة التي تجمع الدولتين.كما عبر شريف عن اعتزازه بلاده بالعلاقات التاريخية مع الإمارات ودورها في دعم جهود التنمية في باكستان ومساعدتها للمتضررين من آثار السيول والفيضانات التي تعرضت لها البلاد.وشهد الجانبان توقيع 3 مذكرات تفاهم بين الإمارات وباكستان في مجالات شملت التعاون الدبلوماسي ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتعاون في المجال الإخباري بين وكالات الأنباء في الدولتين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, باكستان, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, باكستان, العالم العربي
مع تقديمها مليارا ثالثا... الإمارات تمد أجل قرض بملياري دولار لباكستان
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، بأن الإمارات مدّدت أجل وديعة قيمتها ملياري دولار لدى البنك المركزي الباكستاني.
وذكرت وكالة
"عرب نيوز" الباكستانية، مساء اليوم الخميس، أن الإمارات مددت أجل وديعة بقيمة ملياري دولار، إضافة إلى مليار ثالث إلى هذه الوديعة، وذلك بهدف إنقاذ الاقتصاد الباكستاني.
وأوضحت الوكالة أن تلك الخطوة الإماراتية جاءت على هامش إجراء الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي يزور أبو ظبي، في هذه الأيام.
وأشارت الوكالة الباكستانية إلى أن الخطوة الإماراتية بقيادة محمد بن زايد تأتي بهدف إغاثة اقتصاد الدولة الباكستانية، والتي عانت من فيضانات مدمرة نهاية العام الماضي، وذلك بعدما سجل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد انخفاضا وصل إلى 5.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له خلال 9 سنوات تقريبا.
وتناولت المباحثات التي أجراها ابن زايد مع شهباز شريف سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.
ولفتت الوكالة إلى أن اللقاء جرى في قصر الشاطئ في أبو ظبي، مشيرة إلى أنه تم التطرق إلى عدد من القضايا التجارية والاقتصادية، إضافة إلى تنسيق الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.
وأكد محمد بن زايد أن دولة الإمارات تدعم جهود تحقيق التنمية والاستقرار في باكستان
، مشيرا إلى علاقات الصداقة التي تجمع الدولتين.
كما عبر شريف عن اعتزازه بلاده بالعلاقات التاريخية
مع الإمارات ودورها في دعم جهود التنمية في باكستان ومساعدتها للمتضررين من آثار السيول والفيضانات التي تعرضت لها البلاد.
وشهد الجانبان توقيع 3 مذكرات تفاهم بين الإمارات وباكستان في مجالات شملت التعاون الدبلوماسي ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتعاون في المجال الإخباري بين وكالات الأنباء في الدولتين.