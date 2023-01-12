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https://sputnikarabic.ae/20230112/مقتل-شاب-فلسطيني-وإصابة-4-آخرين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-جنين-1072208641.html
مقتل شاب فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
مقتل شاب فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين
قتل شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، مساء اليوم الخميس، أحدهم وصفت حالته بالخطيرة، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة قباطية جنوب جنين. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T17:23+0000
2023-01-12T17:23+0000
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وجاء في بيان مقتضب لوزارة الصحة الفلسطينية: "إن الشاب حبيب محمد عبد الرحمن كميل (25 عاما) استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه.فيما أصيب أربعة آخرون أحدهم حالته حرجة جراء إصابته بالرصاص الحي في الرقبة والصدر، نقلوا جميعاً إلى مستشفيات مدينة جنين.وفي السياق، أفاد شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك" بأن قوات الجيش الإسرائيلي داهمت بلدة قباطية في وقت اندلعت فيه مواجهات خلفت خمس إصابات قبل أن يعلن عن مقتل أحد الجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي.وبمقتل الشاب كميل يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 8 بينهم 3 أطفال.
https://sputnikarabic.ae/20230112/الجيش-الإسرائيلي-يقتحم-نابلس-ويصيب-10-فلسطينيين-بالرصاص-الحي-والدهس--1072187090.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

مقتل شاب فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

17:23 GMT 12.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قتل شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، مساء اليوم الخميس، أحدهم وصفت حالته بالخطيرة، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة قباطية جنوب جنين.
وجاء في بيان مقتضب لوزارة الصحة الفلسطينية: "إن الشاب حبيب محمد عبد الرحمن كميل (25 عاما) استشهد جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه.
الجيش الإسرائيلي يعتقل شاب فلسطيني في نابلس بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس ويصيب 10 فلسطينيين بالرصاص الحي والدهس
09:01 GMT
فيما أصيب أربعة آخرون أحدهم حالته حرجة جراء إصابته بالرصاص الحي في الرقبة والصدر، نقلوا جميعاً إلى مستشفيات مدينة جنين.

وفي السياق، أفاد شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك" بأن قوات الجيش الإسرائيلي داهمت بلدة قباطية في وقت اندلعت فيه مواجهات خلفت خمس إصابات قبل أن يعلن عن مقتل أحد الجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي.

وبمقتل الشاب كميل يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 8 بينهم 3 أطفال.
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