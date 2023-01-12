https://sputnikarabic.ae/20230112/مقتل-فلسطيني-ثالث-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-خلال-اقتحامه-مخيم-قلنديا-شمالي-القدس-1072180474.html
مقتل فلسطيني ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم قلنديا شمالي القدس
مقتل فلسطيني ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم قلنديا شمالي القدس
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، "مقتل المواطن سمير عوني حربي أصلان (41 عاما)، بعد إصابته برصاصة اخترقت صدره، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T06:51+0000
2023-01-12T06:51+0000
2023-01-12T06:51+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأنه "بارتقاء الشاب أصلان، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري، إلى سبعة بينهم ثلاثة أطفال"، مشيرةً إلى أن "القوى الوطنية أعنلت عن إضراب شامل اليوم في مخيم قلنديا، تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا الأعزل".وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب الخليل.وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه إن "الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بمقتل الشاب سند محمد عثمان سمامرة، من بلدة الظاهرية برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة حفات يهودا جنوب الخليل".وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار صوب الشاب سمامرة (19 عاما) وأصابته بجروح حرجة ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه حسب ما أفاد به شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك".وفي وقت سابق، توفي شاب فلسطيني، مساء أمس الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص قوة إسرائيلية خاصة، اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الشاب أحمد عامر أبو جنيد، 21 عاما، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية.وأضافت الوزارة، في بيان، إن الشاب أبو جنيد، توفي بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس، "حيث جرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي بوضع حرج، قبل أن يعلن عن مقتله لاحقا".
https://sputnikarabic.ae/20230111/وفاة-شاب-فلسطيني-متأثرا-بإصابته-برصاص-قوة-إسرائيلية-شرقي-نابلس-1072163902.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
مقتل فلسطيني ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم قلنديا شمالي القدس
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، "مقتل المواطن سمير عوني حربي أصلان (41 عاما)، بعد إصابته برصاصة اخترقت صدره، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا، شمال القدس".
وأفادت وكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأنه "بارتقاء الشاب أصلان، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري، إلى سبعة بينهم ثلاثة أطفال"، مشيرةً إلى أن "القوى الوطنية أعنلت عن إضراب شامل اليوم في مخيم قلنديا، تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا الأعزل".
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، في وقت سابق اليوم، مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي
جنوب الخليل.
وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه إن "الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بمقتل الشاب سند محمد عثمان سمامرة، من بلدة الظاهرية برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة حفات يهودا جنوب الخليل".
وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار صوب الشاب سمامرة (19 عاما) وأصابته بجروح حرجة ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه حسب ما أفاد به شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك".
وفي وقت سابق، توفي شاب فلسطيني
، مساء أمس الأربعاء، متأثرا بإصابته برصاص قوة إسرائيلية خاصة، اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الشاب أحمد عامر أبو جنيد، 21 عاما، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية.
وأضافت الوزارة، في بيان، إن الشاب أبو جنيد، توفي بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس، "حيث جرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي بوضع حرج، قبل أن يعلن عن مقتله لاحقا".