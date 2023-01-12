https://sputnikarabic.ae/20230112/مقتل-3-فلسطينيين-في-الضفة-الغربية-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-1072193642.html
مقتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية خلال الـ24 الساعة الماضية برصاص الجيش الإسرائيلي
مقتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية خلال الـ24 الساعة الماضية برصاص الجيش الإسرائيلي
ارتفع عدد ضحايا اعتداءات الجيش الإسرائيلي خلال الـ24 الساعة الماضية إلى ثلاثة قتلى بعد الإعلان عن قتل فلسطيني خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T11:33+0000
2023-01-12T11:33+0000
2023-01-12T11:34+0000
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القدس- سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استشهاد المواطن سمير عوني حربي أصلان (41 عاما) بعد إصابته برصاصة اخترقت صدره أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة".وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن "عدد الشهداء الفلسطينيين قد ارتفع إلى ثلاثة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، والى سبعة شهداء منذ بداية العام الجاري"، بينما أشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن "مجموع المعتقلين الفلسطينيين منذ بداية العام قد ارتفع إلى 170 معتقلا".وإضافة إلى مقتل فلسطيني خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا بين القدس ورام الله، قتل فلسطيني ثان، من الظاهرية عقب تنفيذه عملية طعن أصيب بها مستوطن إسرائيلي بجروح متوسطة، بالقرب من مستوطنة "حفات يهودا"، فيما قتل فلسطيني آخر متأثراً بجروحٍ حرجة، أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس، صباح يوم أمس، في مخيم بلاطة في مدينة نابلس.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن "طواقمه تعاملت مع 10 إصابات في محافظة نابلس في البلدة القديمة، 5 إصابات بالرصاص الحي نقلت إلى مستشفى رفيديا بالمدينة، من بينهم صحفيين اثنين، فيما أصيب 3 بشظايا رصاص حي، وحالتي دهس".وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "قواته تعرضت لإطلاق نار من مسلحين فلسطينيين خلال قيامها باعتقال أحد كوادر مجموعة (عرين الأسود) في نابلس".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "في ختام نشاط عسكري مشترك لجهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة وجيش الدفاع اعتقل صباح اليوم بناء على معلومات استخبارية المدعو إياد عبد الناصر شبارو البالغ من العمر 33 عام ومن سكان نابلس والناشط في مجموعة (عرين الأسود) الإرهابية والمشتبه في الضلوع بعمليات إطلاق نار تخريبية. خلال عملية الاعتقال تم ضبط سلاحيْن من نوع كارلو وعبوة ناسفة".وأضاف أدرعي في بيانه أنه "ألقي القبض على المطلوب الأمني داخل مبنى في البلدة القديمة من مدينة نابلس مع أربعة مشتبه بهم آخرين تم توقيفهم من قبل القوات. كما قامت القوات بإطلاق النار نحو عدد من المسلحين الذين أطلقوا نيرانهم نحوها"، وأكد أدرعي أن "جميع القوات خرجت من المدينة ولم تقع إصابات في صفوفها، فيما تم تحويل المعتقل للتحقيق لدى قوات الأمن".
https://sputnikarabic.ae/20230112/مقتل-فلسطيني-ثالث-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-خلال-اقتحامه-مخيم-قلنديا-شمالي-القدس-1072180474.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم العربي, اخبار العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم العربي, اخبار العالم العربي
مقتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية خلال الـ24 الساعة الماضية برصاص الجيش الإسرائيلي
11:33 GMT 12.01.2023 (تم التحديث: 11:34 GMT 12.01.2023) تابعنا عبر
ارتفع عدد ضحايا اعتداءات الجيش الإسرائيلي خلال الـ24 الساعة الماضية إلى ثلاثة قتلى بعد الإعلان عن قتل فلسطيني خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا بين القدس ورام الله، فجر اليوم الخميس، فيما أصيب 10 فلسطينيين بجراح خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس، ظهر اليوم.
القدس- سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استشهاد المواطن سمير عوني حربي أصلان (41 عاما) بعد إصابته برصاصة اخترقت صدره أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة".
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن "عدد الشهداء الفلسطينيين قد ارتفع إلى ثلاثة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، والى سبعة شهداء منذ بداية العام الجاري"، بينما أشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن "مجموع المعتقلين الفلسطينيين منذ بداية العام قد ارتفع إلى 170 معتقلا".
وإضافة إلى مقتل فلسطيني خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا بين القدس ورام الله، قتل فلسطيني ثان، من الظاهرية عقب تنفيذه عملية طعن أصيب بها مستوطن إسرائيلي بجروح متوسطة، بالقرب من مستوطنة "حفات يهودا"، فيما قتل فلسطيني آخر متأثراً بجروحٍ حرجة، أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي
في الرأس، صباح يوم أمس، في مخيم بلاطة في مدينة نابلس.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن "طواقمه تعاملت مع 10 إصابات في محافظة نابلس في البلدة القديمة، 5 إصابات بالرصاص الحي نقلت إلى مستشفى رفيديا بالمدينة، من بينهم صحفيين اثنين، فيما أصيب 3 بشظايا رصاص حي، وحالتي دهس".
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "قواته تعرضت لإطلاق نار من مسلحين فلسطينيين خلال قيامها باعتقال أحد كوادر مجموعة (عرين الأسود) في نابلس".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "في ختام نشاط عسكري
مشترك لجهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة وجيش الدفاع اعتقل صباح اليوم بناء على معلومات استخبارية المدعو إياد عبد الناصر شبارو البالغ من العمر 33 عام ومن سكان نابلس والناشط في مجموعة (عرين الأسود) الإرهابية والمشتبه في الضلوع بعمليات إطلاق نار تخريبية. خلال عملية الاعتقال تم ضبط سلاحيْن من نوع كارلو وعبوة ناسفة".
وأضاف أدرعي في بيانه أنه "ألقي القبض على المطلوب الأمني داخل مبنى في البلدة القديمة
من مدينة نابلس مع أربعة مشتبه بهم آخرين تم توقيفهم من قبل القوات. كما قامت القوات بإطلاق النار نحو عدد من المسلحين الذين أطلقوا نيرانهم نحوها"، وأكد أدرعي أن "جميع القوات خرجت من المدينة ولم تقع إصابات في صفوفها، فيما تم تحويل المعتقل للتحقيق لدى قوات الأمن".