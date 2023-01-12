https://sputnikarabic.ae/20230112/نائب-أوكراني-الأجانب-سيتمكنون-الآن-من-الخدمة-في-جميع-التشكيلات-المسلحة-في-البلاد-1072208499.html
نائب أوكراني: الأجانب سيتمكنون الآن من الخدمة في جميع التشكيلات المسلحة في البلاد
نائب أوكراني: الأجانب سيتمكنون الآن من الخدمة في جميع التشكيلات المسلحة في البلاد
أعلن النائب في البرلمان الأوكراني (الرادا)، أليكسي غونشارينكو، اليوم الخميس، عن اعتماد البرلمان لمشروع قانون يسمح للأجانب بالخدمة في كل من القوات المسلحة... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T17:16+0000
2023-01-12T17:16+0000
2023-01-12T17:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
البرلمان الأوكراني
القوات المسلحة الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غونشارينكو، في قناته على "تلغرام"، أن 321 نائباً صوتوا لاعتماد الوثيقة، حيث: "تم تحديد إجراءات الخدمة العسكرية للأجانب. ويتعلق القانون بشكل خاص بكتيبة "آزوف".ويُذكر أنه لا تزال هناك ثغرات في تشريعات أوكرانيا، ما يسمح للأجانب بالخدمة فقط في الوحدات التابعة للقوات المسلحة، بينما تم إنشاء كتيبة "آزوف" كجزء من الحرس الوطني لأوكرانيا، ما يعني أن الأجانب الذين خدموا فيها لم يكونوا قادرين على البقاء بشكل قانوني في البلاد، وبالتالي الحصول على الجنسية الأوكرانية.وتم نشر وثائق مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني.والجدير بالذكر أن المحكمة العليا الروسية أعلنت، كتيبة "آزوف" منظمة إرهابية، بناء على دعوى رفعها مكتب المدعي العام.وجاء في إعلان القاضي: "اعتبار كتيبة "آزوف" منظمة إرهابية وحظر أنشطتها على الأراضي الروسية".
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العالم, البرلمان الأوكراني, القوات المسلحة الأوكرانية
العالم, البرلمان الأوكراني, القوات المسلحة الأوكرانية
نائب أوكراني: الأجانب سيتمكنون الآن من الخدمة في جميع التشكيلات المسلحة في البلاد
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أعلن النائب في البرلمان الأوكراني (الرادا)، أليكسي غونشارينكو، اليوم الخميس، عن اعتماد البرلمان لمشروع قانون يسمح للأجانب بالخدمة في كل من القوات المسلحة لأوكرانيا والحرس الوطني، بما في ذلك في كتيبة "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا).
موسكو - سبوتنيك. وكتب غونشارينكو، في قناته على "تلغرام"، أن 321 نائباً صوتوا لاعتماد الوثيقة، حيث: "تم تحديد إجراءات الخدمة العسكرية للأجانب. ويتعلق القانون بشكل خاص بكتيبة "آزوف
".
ويُذكر أنه لا تزال هناك ثغرات في تشريعات أوكرانيا، ما يسمح للأجانب بالخدمة فقط في الوحدات التابعة للقوات المسلحة
، بينما تم إنشاء كتيبة "آزوف" كجزء من الحرس الوطني لأوكرانيا، ما يعني أن الأجانب الذين خدموا فيها لم يكونوا قادرين على البقاء بشكل قانوني في البلاد، وبالتالي الحصول على الجنسية الأوكرانية.
وتم نشر وثائق مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني.
والجدير بالذكر أن المحكمة العليا الروسية أعلنت، كتيبة "آزوف" منظمة إرهابية، بناء على دعوى رفعها مكتب المدعي العام.
وجاء في إعلان القاضي: "اعتبار كتيبة "آزوف" منظمة إرهابية وحظر أنشطتها على الأراضي الروسية".