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https://sputnikarabic.ae/20230112/ناشط-حقوقي-أمريكي-بايدن-ضحى-بأوكرانيا-لصالح-واشنطن-1072202554.html
ناشط حقوقي أمريكي: بايدن ضحى بأوكرانيا لصالح واشنطن
ناشط حقوقي أمريكي: بايدن ضحى بأوكرانيا لصالح واشنطن
قال ناشط حقوق الإنسان الأمريكي، أجامو باراكا، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ضحى بالشعب الأوكراني لصالح واشنطن. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T14:26+0000
2023-01-12T14:33+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
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وكتب الناشط عبر تغريدة في "تويتر": "الموقف المتشدد للأمريكيين يبدو فاحشا، هذا الصراع ما كان ينبغي أن يحدث، ألقي باللوم على بايدن. يتم التضحية بجيل كامل من الأوكرانيين من أجل مصالح رأس المال الأمريكي".وانتقد الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان أجامو باراكا مرارا وتكرارا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب سياستهما الخارجية.وبحسب قوله، استخدمت واشنطن وبروكسل اتفاقات مينسك بشأن دونباس "كخدعة" للتحضير للصراع ضد روسيا. ووصف كييف كعلف المدفع، الذي اعتبره أمرا ضروريا لتحقيق الطموحات الجيوسياسية للولايات المتحدة.يذكر أن النائب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي بول غوسار، أعلن اليوم الخميس، أن النواب الجمهوريين بالكونغرس يعتزمون إجراء تحقيق حول إساءة الرئيس الأمريكي جو بايدن استغلال وثائق حكومية سرية، احتفظ بها في مكتبه الخاص إبان عمله نائبًا للرئيس الأسبق باراك أوباما.وقال غوسار، في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن "جو بايدن سرق وثائق سرية وأخفاها في مكتبه أثناء عمله كنائب للرئيس، لكن الديمقراطيين لا يكترثون لذلك. يُعد الاحتفاظ بوثائق سرية جناية عقوبتها السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات. وسيجري الجمهوريون في الكونغرس تحقيقا ويرون ما إذا كان بايدن سيقدم تبريرا لجرائمه".يشار إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب حديثا، كيفن مكارثي، وصف في وقت سابق اكتشاف وثائق سرية مأخوذة من البيت الأبيض في واشنطن، كان يستخدمها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه "مقلق للغاية".
https://sputnikarabic.ae/20230110/العثور-على-وثائق-سرية-في-مركز-بايدن-تعود-لفترة-عمله-نائبا-لأوباما-وترامب-متى-تتم-مداهمة-منازل-جو-1072102005.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار أوكرانيا

ناشط حقوقي أمريكي: بايدن ضحى بأوكرانيا لصالح واشنطن

14:26 GMT 12.01.2023 (تم التحديث: 14:33 GMT 12.01.2023)
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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قال ناشط حقوق الإنسان الأمريكي، أجامو باراكا، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ضحى بالشعب الأوكراني لصالح واشنطن.
وكتب الناشط عبر تغريدة في "تويتر": "الموقف المتشدد للأمريكيين يبدو فاحشا، هذا الصراع ما كان ينبغي أن يحدث، ألقي باللوم على بايدن. يتم التضحية بجيل كامل من الأوكرانيين من أجل مصالح رأس المال الأمريكي".
وانتقد الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان أجامو باراكا مرارا وتكرارا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب سياستهما الخارجية.
وبحسب قوله، استخدمت واشنطن وبروكسل اتفاقات مينسك بشأن دونباس "كخدعة" للتحضير للصراع ضد روسيا. ووصف كييف كعلف المدفع، الذي اعتبره أمرا ضروريا لتحقيق الطموحات الجيوسياسية للولايات المتحدة.
يذكر أن النائب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي بول غوسار، أعلن اليوم الخميس، أن النواب الجمهوريين بالكونغرس يعتزمون إجراء تحقيق حول إساءة الرئيس الأمريكي جو بايدن استغلال وثائق حكومية سرية، احتفظ بها في مكتبه الخاص إبان عمله نائبًا للرئيس الأسبق باراك أوباما.
وقال غوسار، في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن "جو بايدن سرق وثائق سرية وأخفاها في مكتبه أثناء عمله كنائب للرئيس، لكن الديمقراطيين لا يكترثون لذلك. يُعد الاحتفاظ بوثائق سرية جناية عقوبتها السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات. وسيجري الجمهوريون في الكونغرس تحقيقا ويرون ما إذا كان بايدن سيقدم تبريرا لجرائمه".
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يشار إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب حديثا، كيفن مكارثي، وصف في وقت سابق اكتشاف وثائق سرية مأخوذة من البيت الأبيض في واشنطن، كان يستخدمها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه "مقلق للغاية".
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