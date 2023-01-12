https://sputnikarabic.ae/20230112/هل-يحقق-الصرف-المرن-استقرار-الجنيه-أمام-الدولار-وما-تأثيره-على-الاستثمار-1072197915.html

هل يحقق "الصرف المرن" استقرار الجنيه أمام الدولار... وما تأثيره على الاستثمار

هل يحقق "الصرف المرن" استقرار الجنيه أمام الدولار... وما تأثيره على الاستثمار

يشهد سعر الصرف في مصر حالة من التذبذب خلال الأيام الأخيرة ما بين صعود وهبوط، وسط تخوفات من ارتفاع آخر خلال الأيام المقبلة. 12.01.2023, سبوتنيك عربي

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تتباين الآراء على مستوى نواب البرلمان المصري، بين من يرى أن تعويم الجنيه أو ما يعرف بـ"الصرف المرن" يؤثر إيجابا على السوق ومناخ الاستثمار، وبين من يرى أن الإدارة المالية الحالية غير قادرة على الخروج من الأزمة وتعقيداتها المتراكمة، وأن التأثيرات سلبية ومتفاقمة.ويشير بعض الخبراء إلى أن حالة التذبذب هي مؤقتة ويمكن بعدها استقرار الأسعار، في حين يرى خبراء أن عجز النقد الأجنبي يمكن أن تستمر معه الأزمة، في ظل تراجع حركة السياحة والموارد الأخرى ذات الطبيعة الدولارية.الصرف المرنوتطبيق سعر صرف مرن للجنيه المصري يعني ربط الجنيه بسلة عملات دولية على رأسها الدولار، ويصبح تسعير العملة المحلية يحدد وفق حركة العرض والطلب على الجنيه.بلغ معدل التضخم في مصر 2.9 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول 2022، مسجلا أعلى مستوى، خلال السنوات الخمس الماضية.حول تأثير التذبذب الحالي في الأسواق، قال البرلماني المصري ضياء الدين داوود، إن الأوضاع تزداد صعوبة من يوم لآخر.تراكم الأزمةوأضاف البرلماني المصري: "حذرنا من الانعكاسات السلبية منذ نحو 6 سنوات، حين ارتبطت حكومة شريف إسماعيل بـ"برنامج إصلاح اقتصادي" قائم على خطة تمويلية من صندوق النقد الدولي، والتي ارتبطت بحزمة من القرارات الاقتصادية ضمنها التعويم الذي جرى في 2016، حين ارتفع الدولار لسعر 19 جنيها".وأوضح داوود أن الأزمة خلفت عجزا في احتياجات الصناعة الأساسية، في حين أن الحكومة متوجهة لتوفير السلع الأساسية لعدم حدوث أزمة اجتماعية.وبشأن دور مجلس النواب تجاه الأزمة الحالية، أوضح أن "دور مجلس النواب شأنه شأن جميع البرلمانات العالمية، إما أن يحاسب الحكومة أو يحاسب معها، وهو ما يجب على الأغلبية تحديده، والحل الوحيد في أن يتمثل في تغيير الإدارة المالية برمتها مع تغيير الحكومة".في الإطار الذي فاقم الأزمة ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 19.2 فس المئة، مقابل 16.3 في المئة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس.كما صعد معدل التضخم السنوي في المدن، خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 18.7 في المئة مقابل 16.2 في المئة في أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز.رؤية أخرى يراها إيجابية النائب محمود الصعيدي عضو مجلس النواب المصري، حيث قال إن سعر الصرف في مصر يخضع لـ"السعر المرن" كما أعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق.وأضاف البرلماني المصري في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن صعود وهبوط سعر الصرف في نفس اليوم ليس له تأثيرات سلبية، وأنه يعكس حقيقة السعر المرن كما في بعض الدول الأخرى، وأن حالة التذبذب لن تستمر كثيرا ويعود بعدها الاستقرار لسعر الدولار، بما يحقق القضاء على السوق الموازي.ولفت إلى أن البرلمان المصري يقوم بدوره الرقابي تجاه الحكومة والجهات الاقتصادية، عبر الاستجوابات والتساؤلات.

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