https://sputnikarabic.ae/20230112/واشنطن-تشك-بشدة-في-أن-يعني-نشاط-البحرية-الصينية-المتزايد-غزو-تايوان-الوشيك--1072178448.html
واشنطن "تشك بشدة" في أن يعني نشاط البحرية الصينية المتزايد غزو تايوان الوشيك
واشنطن "تشك بشدة" في أن يعني نشاط البحرية الصينية المتزايد غزو تايوان الوشيك
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال مؤتمر صحفي إنه "يشكك بشدة" في زيادة نشاط القوات البحرية الصينية حول تايوان مما يعني أن غزو الجزيرة وشيك. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T00:06+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أوستن يوم الأربعاء: "لقد شهدنا زيادة في نشاط السفن السطحية حول تايوان، ومرة أخرى، نعتقد أنهم يسعون إلى إنشاء وضع طبيعي جديد، ولكن سواء كان ذلك يعني أن الغزو وشيكا أم لا، أشك في ذلك بشدة".وصعدت الصين من ضغوطها في السنوات الأخيرة بإرسال طائرات حربية أو سفن بحرية بشكل شبه يومي باتجاه الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث تؤكد بكين سيادتها على الجزيرة، التي تحاول الانفصال عن البر الرئيسي منذ عام 1949 بعد حرب أهلية.قالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية في بيان صباح الاثنين، إنه على مدار 24 ساعة، حلقت 57 طائرة حربية صينية وأربع سفن باتجاه تايوان. عبرت 28 طائرة الخط الوسطي لمضيق تايوان، وهي حدود غير رسمية اتفق عليها الجانبان سابقا.أعلنت الصين عن التدريبات مساء الأحد الماضي، قائلة إن "هدفهم الأساسي كان التدرب على الضربات البرية والهجمات البحرية"، وفقا لبيان صادر عن شي يي، المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي بجيش التحرير الشعبي الصيني.
https://sputnikarabic.ae/20230109/الصين-تجري-مناورات-عسكرية-واسعة-حول-تايوان-تزامنا-مع-زيارة-وفد-ألماني-1072088385.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار تايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
واشنطن "تشك بشدة" في أن يعني نشاط البحرية الصينية المتزايد غزو تايوان الوشيك
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قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال مؤتمر صحفي إنه "يشكك بشدة" في زيادة نشاط القوات البحرية الصينية حول تايوان مما يعني أن غزو الجزيرة وشيك.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال أوستن يوم الأربعاء: "لقد شهدنا زيادة في نشاط السفن السطحية حول تايوان، ومرة أخرى، نعتقد أنهم يسعون إلى إنشاء وضع طبيعي جديد، ولكن سواء كان ذلك يعني أن الغزو وشيكا أم لا، أشك في ذلك بشدة".
وصعدت الصين من ضغوطها في السنوات الأخيرة بإرسال طائرات حربية أو سفن بحرية بشكل شبه يومي باتجاه الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث تؤكد بكين سيادتها على الجزيرة، التي تحاول الانفصال عن البر الرئيسي منذ عام 1949 بعد حرب أهلية.
قالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية في بيان صباح الاثنين، إنه على مدار 24 ساعة، حلقت 57 طائرة حربية صينية وأربع سفن باتجاه تايوان. عبرت 28 طائرة الخط الوسطي لمضيق تايوان، وهي حدود غير رسمية اتفق عليها الجانبان سابقا.
أعلنت الصين عن التدريبات مساء الأحد الماضي، قائلة إن "هدفهم الأساسي كان التدرب على الضربات البرية والهجمات البحرية
"، وفقا لبيان صادر عن شي يي، المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي بجيش التحرير الشعبي الصيني.