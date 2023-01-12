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https://sputnikarabic.ae/20230112/وزارة-الخارجية-التركية-تستدعي-السفير-السويدي--1072210120.html
وزارة الخارجية التركية تستدعي السفير السويدي
وزارة الخارجية التركية تستدعي السفير السويدي
استدعت وزارة الخارجية التركية السفير السويدي لدى أنقرة، احتجاجا على "دعاية" أنصار تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" بالسويد التي استهدفت الرئيس رجب طيب... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T18:07+0000
2023-01-12T18:27+0000
أخبار تركيا اليوم
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر دبلوماسية، اليوم الخميس، أن سفير السويد لدى أنقرة ستافان هيرستروم، استدعي إلى مقر الوزارة.وأوضحت أنه تم إبلاغه أن أنقرة ترفض "الدعاية الإرهابية" التي استهدفت الرئيس التركي يوم الأربعاء في ستوكهولم من قبل أنصار التنظيم.وذكرت أنه تم إبلاغ سفير السويد أن أنقرة تدين وتحتج بشدة على ما حدث في العاصمة ستوكهولم.وطالبت وزارة الخارجية بضرورة عدم السماح بتكرار مثل هذه "الأعمال الإرهابية" التي تهدد تركيا بشكل علني".وكانت مجموعة من أنصار حزب العمال الكردستاني تجمعت أمام مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، وقامت بتعليق دمية تصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عمود قرب المبنى.
https://sputnikarabic.ae/20230108/السويد-تصف-مطالب-تركيا-مقابل-انضمامها-إلى-الناتو-بغير-مجدية-1072049329.html
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أخبار تركيا اليوم, السويد
أخبار تركيا اليوم, السويد

وزارة الخارجية التركية تستدعي السفير السويدي

18:07 GMT 12.01.2023 (تم التحديث: 18:27 GMT 12.01.2023)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© Sputnik . POOL
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استدعت وزارة الخارجية التركية السفير السويدي لدى أنقرة، احتجاجا على "دعاية" أنصار تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" بالسويد التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر دبلوماسية، اليوم الخميس، أن سفير السويد لدى أنقرة ستافان هيرستروم، استدعي إلى مقر الوزارة.
ستوكهولم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2023
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وأوضحت أنه تم إبلاغه أن أنقرة ترفض "الدعاية الإرهابية" التي استهدفت الرئيس التركي يوم الأربعاء في ستوكهولم من قبل أنصار التنظيم.
وذكرت أنه تم إبلاغ سفير السويد أن أنقرة تدين وتحتج بشدة على ما حدث في العاصمة ستوكهولم.
وطالبت وزارة الخارجية بضرورة عدم السماح بتكرار مثل هذه "الأعمال الإرهابية" التي تهدد تركيا بشكل علني".
وكانت مجموعة من أنصار حزب العمال الكردستاني تجمعت أمام مبنى البلدية التاريخي في ستوكهولم، وقامت بتعليق دمية تصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عمود قرب المبنى.
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