https://sputnikarabic.ae/20230112/وزير-الزراعة-لا-خطورة-على-الأمن-الغذائي-والخطط-الدولية-ترفع-القدرة-الإنتاجية-اللبنانية-1072193035.html

وزير الزراعة: لا خطورة على الأمن الغذائي والخطط الدولية ترفع القدرة الإنتاجية اللبنانية

وزير الزراعة: لا خطورة على الأمن الغذائي والخطط الدولية ترفع القدرة الإنتاجية اللبنانية

أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحاج حسن إلى أن المبادرة التي أعلنها الاتحاد الأوروبي لمكافحة انعدام الأمن الغذائي ودعم الفئات المعوزة... 12.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-12T11:01+0000

2023-01-12T11:01+0000

2023-01-12T11:09+0000

اقتصاد

حصري

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وفي تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، قال الحاج حسن إن "وزارة الزراعة وضعت خطط وبرامج بالتعاون مع هيئات ومنظمات دولية البعض منها شريك في الاتحاد الأوروبي، ونأمل أن نكون شركاء أساسيين في هذه الخطط التي من شأنها أن ترفع القدرة الإنتاجية اللبنانية أولًا وثانيًا تساعد في تأمين الأمن الغذائي اللبناني على مستوى مستدام".وأكد الحاج حسن أنه "لا يوجد خطورة ولا مشكل فيما خص الأمن الغذائي اللبناني، هناك ما يعرف بوجود كل المواد التي هي متوفرة ولكن القدرة الشرائية لدى بعض اللبنانيين باتت على المحك، وهنا فرق شاسع وكبير، نحن نتحدث عن هشاشة في القدرة الشرائية وهشاشة في نوعية ما يقدم أما فيما خص المواد والمنتجات التي تأتي وتندرج ضمن السلة الغذائية للبنانيين فهي متوفرة لا بل أبعد من ذلك نحن نصدر كدولة لبنانية"، مشيرًا إلى أن "الأساس هو انهيار سعر صرف العملة اللبنانية والأسعار باتت مرتفعة الثمن ولا قدرة لبعض المواطنين على الشراء وهذا الأمر إذا استمر على هذا المنوال قد يؤسس إلى مرحلة صعبة جدًا على اللبنانيين، لذلك نحن نتدارك ونعلي الصوت ونقوم بما هو واجب علينا بمساعدة كل أصدقاء لبنان وأيضَا الاتحاد الأوروبي على رأس هذه الجهات وأعود وأؤكد أننا ممتنون جدًا لأن يكون هناك هذه الكميات من الأموال التي تخصص للبنان لتثبيت واستقرار الأمن الغذائي اللبناني".وذكر أن "العمل جار على أن يكون هناك اكتفاء في كل المنتجات الزراعية، لكن بعض المنتجات لا قدرة لنا حاليًا لكي نقول إننا قادرون خلال عام أو عامين على الاكتفاء الذاتي، وعلى سبيل المثال لا الحصر موضوع القمح المعد للطحين وما يعرف بالقمح الطري زرعنا هذا العام 15 ألف دونم من شأن نتائج هذه الزراعة أن تؤمن 3 أشهر مما يأكل من في لبنان إن كان مواطنين أو مقيمين".وكان قد أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان عن إطلاق مبادرتين جديدتين في إطار الاستجابة لمواجهة التداعيات السلبية للحرب الروسية ضد أوكرانيا، على البلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون يورو، لمكافحة انعدام الأمن الغذائي ودعم الفئات المعوزة في لبنان.وأشار إلى أنه في المديين المتوسط إلى الطويل، يرغب الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في تعزيز المنظومات الزراعية والغذائية الزراعية، كما يجب زيادة القدرة الإنتاجية للمزارعين اللبنانيين مما يساعد لبنان على تنويع إنتاجه الغذائي، وسيجري تنفيذ المشروع بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي.

https://sputnikarabic.ae/20230111/25-مليون-يورو-من-الاتحاد-الأوروبي-لفقراء-لبنان-ما-ضمانات-وصولها-للمستحقين-1072169597.html

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