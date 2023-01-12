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https://sputnikarabic.ae/20230112/وزير-العدل-الأمريكي-يعين-مدعيا-خاصا-للتحقيق-في-احتفاظ-بايدن-بوثائق-سرية-1072211089.html
وزير العدل الأمريكي يعين مدعيا خاصا للتحقيق في احتفاظ بايدن بوثائق سرية
وزير العدل الأمريكي يعين مدعيا خاصا للتحقيق في احتفاظ بايدن بوثائق سرية
أعلن وزير العدل والمدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند تعيين مدع خاص لإجراء تحقيق حول احتفاظ الرئيس الأمريكي جو بايدن بوثائق سرية حكومية في مكتب خاص تابع له،... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T19:39+0000
2023-01-12T19:39+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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واشنطن - سبوتنيك. وقال غارلاند، خلال مؤتمر صحفي، "توصلت إلى نتيجة تفيد أنه بموجب لوائح المدعين الخاصين، سيكون في الصالح العام تعيين مدع خاص للنظر فيما إذا كانت مخالفة للقانون قد وقعت من جانب أي شخص أو مؤسسة"، فيما يتعلق بمسألة احتفاظ بايدن بوثائق سرية.يذكر أن النائب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي بول غوسار، أعلن اليوم الخميس، أن النواب الجمهوريين بالكونغرس يعتزمون إجراء تحقيق حول إساءة الرئيس الأمريكي جو بايدن استغلال وثائق حكومية سرية، احتفظ بها في مكتبه الخاص إبان عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.وقال غوسار، في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن "جو بايدن سرق وثائق سرية وأخفاها في مكتبه أثناء عمله كنائب للرئيس، لكن الديمقراطيين لا يكترثون لذلك. يُعد الاحتفاظ بوثائق سرية جناية عقوبتها السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، وسيجري الجمهوريون في الكونغرس تحقيقا ويرون ما إذا كان بايدن سيقدم تبريرا لجرائمه".يشار إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب حديثا، كيفن مكارثي، وصف في وقت سابق اكتشاف وثائق سرية مأخوذة من البيت الأبيض في واشنطن، كان يستخدمها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه "مقلق للغاية".
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

وزير العدل الأمريكي يعين مدعيا خاصا للتحقيق في احتفاظ بايدن بوثائق سرية

19:39 GMT 12.01.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأميركي جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعلن وزير العدل والمدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند تعيين مدع خاص لإجراء تحقيق حول احتفاظ الرئيس الأمريكي جو بايدن بوثائق سرية حكومية في مكتب خاص تابع له، إبان عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.
واشنطن - سبوتنيك. وقال غارلاند، خلال مؤتمر صحفي، "توصلت إلى نتيجة تفيد أنه بموجب لوائح المدعين الخاصين، سيكون في الصالح العام تعيين مدع خاص للنظر فيما إذا كانت مخالفة للقانون قد وقعت من جانب أي شخص أو مؤسسة"، فيما يتعلق بمسألة احتفاظ بايدن بوثائق سرية.
يذكر أن النائب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي بول غوسار، أعلن اليوم الخميس، أن النواب الجمهوريين بالكونغرس يعتزمون إجراء تحقيق حول إساءة الرئيس الأمريكي جو بايدن استغلال وثائق حكومية سرية، احتفظ بها في مكتبه الخاص إبان عمله نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.
وقال غوسار، في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن "جو بايدن سرق وثائق سرية وأخفاها في مكتبه أثناء عمله كنائب للرئيس، لكن الديمقراطيين لا يكترثون لذلك. يُعد الاحتفاظ بوثائق سرية جناية عقوبتها السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، وسيجري الجمهوريون في الكونغرس تحقيقا ويرون ما إذا كان بايدن سيقدم تبريرا لجرائمه".
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يشار إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتخب حديثا، كيفن مكارثي، وصف في وقت سابق اكتشاف وثائق سرية مأخوذة من البيت الأبيض في واشنطن، كان يستخدمها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه "مقلق للغاية".
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