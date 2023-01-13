https://sputnikarabic.ae/20230113/آبل-تخفض-ملايين-الدولارات-من-أجر-رئيسها-التنفيذي-بعد-تآكل-قيمة-الشركة-1072243206.html
"آبل" تخفض ملايين الدولارات من أجر رئيسها التنفيذي بعد تآكل قيمة الشركة
"آبل" تخفض ملايين الدولارات من أجر رئيسها التنفيذي بعد تآكل قيمة الشركة
قررت شركة "آبل"، خفض أجر الرئيس التنفيذي لشركة تيم كوك، بنسبة تزيد على 40% هذا العام مقارنة بالعام السابق، حيث تعدل حساب الأجور والتعويضات بناء على توصية من... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T16:17+0000
2023-01-13T16:17+0000
2023-01-13T16:17+0000
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وقالت الشركة في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الخميس، إن إجمالي المستحقات المستهدفة لكوك هو 49 مليون دولار لعام 2023، مقارنة بـ84 مليونا في عام 2022.ويشمل ذلك، راتبا أساسيا قدره 3 ملايين دولار، وحافزا نقديا قدره 6 ملايين دولار - وكلاهما لم يتغير عن العام السابق – بالإضافة إلى 40 مليون دولار في شكل منح حقوق ملكية.وأشارت الشركة إلى أن كوك أيد التغييرات في مستحقاته المالية. في عام 2022، تلقى كوك حزمة تعويضات إجمالية بقيمة 99.4 مليون دولار، والتي كانت أكثر بنحو 15.4 مليون دولار من الحزمة المستهدفة.وفي عام 2021، تلقى 98.7 مليون دولار. كانت 3 ملايين دولار من هذا المبلغ هي الراتب الأساسي، وجاءت الغالبية العظمى من منحة من الأسهم المقيدة، بقيمة 82.3 مليون دولار.وتأتي تغييرات الأجور بعدما انخفضت القيمة السوقية للشركة بنحو 23% خلال العام الماضي، ووسط توقعات بضغوط في إنتاج وبيع أجهزة "آيفون"، وفي ظل صورة قاتمة لآفاق الاقتصاد العالمي.في مارس/ آذار الماضي، أجرت الشركة تصويتا استشاريا للمساهمين بشأن رواتب المديرين التنفيذيين، حيث صوت 6.21 مليار سهم لصالح حزمة رواتب المديرين التنفيذيين، و3.44 مليار سهم ضدها.قالت "آبل" إن لجنة المكافآت الخاصة بها أخذت في الاعتبار ملاحظات المساهمين وأداء الشركة وتوصية من كوك، الذي تقلد منصب الرئيس التنفيذي في عام 2011، لتعديل أجره في ضوء التعليقات الواردة.
https://sputnikarabic.ae/20221227/هبوط-سهم-آبل-لأدنى-مستوى-في-عام-ونصف-وسط-مخاوف-بشأن-إمدادات-آيفون-1071671374.html
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اقتصاد, العالم, منوعات
"آبل" تخفض ملايين الدولارات من أجر رئيسها التنفيذي بعد تآكل قيمة الشركة
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قررت شركة "آبل"، خفض أجر الرئيس التنفيذي لشركة تيم كوك، بنسبة تزيد على 40% هذا العام مقارنة بالعام السابق، حيث تعدل حساب الأجور والتعويضات بناء على توصية من كوك نفسه.
وقالت الشركة
في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الخميس، إن إجمالي المستحقات المستهدفة لكوك هو 49 مليون دولار لعام 2023، مقارنة بـ84 مليونا في عام 2022.
ويشمل ذلك، راتبا أساسيا قدره 3 ملايين دولار، وحافزا نقديا قدره 6 ملايين دولار - وكلاهما لم يتغير عن العام السابق – بالإضافة إلى 40 مليون دولار في شكل منح حقوق ملكية.
27 ديسمبر 2022, 17:14 GMT
وأشارت الشركة إلى أن كوك أيد التغييرات في مستحقاته المالية. في عام 2022، تلقى كوك حزمة تعويضات إجمالية بقيمة 99.4 مليون دولار، والتي كانت أكثر بنحو 15.4 مليون دولار من الحزمة المستهدفة.
وفي عام 2021، تلقى 98.7 مليون دولار. كانت 3 ملايين دولار من هذا المبلغ هي الراتب الأساسي، وجاءت الغالبية العظمى من منحة من الأسهم المقيدة، بقيمة 82.3 مليون دولار.
وتأتي تغييرات الأجور بعدما انخفضت القيمة السوقية للشركة
بنحو 23% خلال العام الماضي، ووسط توقعات بضغوط في إنتاج
وبيع أجهزة "آيفون"، وفي ظل صورة قاتمة لآفاق الاقتصاد العالمي.
في مارس/ آذار الماضي، أجرت الشركة تصويتا استشاريا للمساهمين بشأن رواتب المديرين التنفيذيين، حيث صوت 6.21 مليار سهم لصالح حزمة رواتب المديرين التنفيذيين، و3.44 مليار سهم ضدها.
قالت "آبل" إن لجنة المكافآت الخاصة بها أخذت في الاعتبار ملاحظات المساهمين وأداء الشركة وتوصية من كوك، الذي تقلد منصب الرئيس التنفيذي في عام 2011، لتعديل أجره في ضوء التعليقات الواردة.