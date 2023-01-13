https://sputnikarabic.ae/20230113/أمريكا-وكوبا-تجريان-محادثات-حول-إنفاذ-القانون-في-هافانا-1072248220.html

أمريكا وكوبا تجريان محادثات حول إنفاذ القانون في هافانا

أمريكا وكوبا تجريان محادثات حول إنفاذ القانون في هافانا

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الجمعة، إن مسؤولين أمريكيين وكوبيين سيجتمعون في هافانا الأسبوع المقبل لمناقشة القضايا ذات... 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T20:46+0000

2023-01-13T20:46+0000

2023-01-13T20:46+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وذكر باتيل خلال إفادة صحفية بأن المسؤولين الأمريكيين والكوبيين سيلتقون في إطار الحوار بين الولايات المتحدة وكوبا.وأضاف أن اللقاء الذي سيعقد في هافانا الأسبوع المقبل، سيشهد مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام الثنائي بشأن مسائل إنفاذ القانون الدولي وزيادة التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون.وقال باتيل إن وزارات الخارجية والعدل والأمن الداخلي ستشارك في رئاسة الحوار للولايات المتحدة، مضيفا أن الحوار هو فرصة لتمكين الولايات المتحدة من حماية مواطنيها بشكل أفضل وتقديم المجرمين العابرين للحدود للعدالة.وأشار نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن إنشاء قنوات للتعاون في مجال إنفاذ القانون لا يأتي على حساب مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان في كوبا.

https://sputnikarabic.ae/20230105/بايدن-يبدأ-فورا-في-إبعاد-مواطني-كوبا-وهايتي-ونيكاراغوا-وفنزويلا-العابرين-للحدود-بشكل-غير-قانوني-1071969476.html

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