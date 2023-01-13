https://sputnikarabic.ae/20230113/إيلون-ماسك-يقترب-من-توفير-خدمة-إنترنت-ستارلينك-في-كوريا-الجنوبية-1072242760.html
إيلون ماسك يقترب من توفير خدمة إنترنت "ستارلينك" في كوريا الجنوبية
إيلون ماسك يقترب من توفير خدمة إنترنت "ستارلينك" في كوريا الجنوبية
تقدمت شركة الصواريخ "سبيس إكس"، التي يملكها الملياردير، إيلون ماسك، بطلب لتسجيل الأعمال لدى السلطات الكورية الجنوبية، من أجل إطلاق شبكتها لخدمة الإنترنت عبر... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T15:54+0000
2023-01-13T15:54+0000
2023-01-13T15:54+0000
إيلون ماسك
شركة "سبيس إكس"
كوريا الجنوبية
العالم
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وقدمت "سبيس إكس" الطلب إلى وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في وقت سابق من الشهر الجاري، لإطلاق أقمار "ستارلينك"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وفي هذا الصدد، من المتوقع أن تنشئ "سبيس إكس" شركة فرعية داخل كوريا الجنوبية، للتأهل للتسجيل.وتستخدم أقمار "ستارلينك" نطاقا من الترددات اللاسلكية، يُعرف باسم "النطاق 28 غيغاهرتز"، لتوفير نطاق عريض عالي السرعة، للمناطق النائية والريفية.وأشارت "ستارلينك" عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنها ستبدأ بتزويد كوريا الجنوبية بخدمة الإنترنت، في وقت ما خلال الربع الثاني من العام الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20220923/إيلون-ماسك-يعلن-تفعيل-أقماره-ستار-لينك-للإنترنت-في-إيران-1068158131.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيلون ماسك, شركة "سبيس إكس", كوريا الجنوبية, العالم
إيلون ماسك, شركة "سبيس إكس", كوريا الجنوبية, العالم
إيلون ماسك يقترب من توفير خدمة إنترنت "ستارلينك" في كوريا الجنوبية
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تقدمت شركة الصواريخ "سبيس إكس"، التي يملكها الملياردير، إيلون ماسك، بطلب لتسجيل الأعمال لدى السلطات الكورية الجنوبية، من أجل إطلاق شبكتها لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك".
وقدمت "سبيس إكس" الطلب إلى وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في وقت سابق من الشهر الجاري، لإطلاق أقمار "ستارلينك"، وفقا لوكالة
الأنباء الكورية "يونهاب".
وفي هذا الصدد، من المتوقع أن تنشئ "سبيس إكس" شركة فرعية داخل كوريا الجنوبية، للتأهل للتسجيل.
23 سبتمبر 2022, 19:23 GMT
وتستخدم أقمار "ستارلينك" نطاقا من الترددات اللاسلكية، يُعرف باسم "النطاق 28 غيغاهرتز"، لتوفير نطاق عريض عالي السرعة، للمناطق النائية والريفية.
وأشارت "ستارلينك" عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنها ستبدأ بتزويد كوريا الجنوبية بخدمة الإنترنت، في وقت ما خلال الربع الثاني من العام الحالي.