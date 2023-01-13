https://sputnikarabic.ae/20230113/استطلاع-أكثر-من-78-في-المئة-من-الروس-يثقون-بالرئيس-فلاديمير-بوتين-1072236183.html
استطلاع: أكثر من 78 في المئة من الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين
استطلاع: أكثر من 78 في المئة من الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين
أظهر استطلاع أن 78.4 في المئة من الشعب الروسي يثق برئيسه فلاديمير بوتين، وأن 74.9 في المئة أشادوا بعمله في منصبه ووصفوه بالجيد. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T12:53+0000
2023-01-13T12:53+0000
2023-01-13T12:53+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/07/1067396282_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0f274e1448c42091e170a8afe3f8f6e7.jpg
وبحسب استطلاع أجراه معهد "فيتسوم"، فإن 78.4 في المئة من المستطلعين يثقون ببوتين، وحصل رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين على نسبة 61.8 في المئة من ثقة المستطلعين.تم إجراء استطلاع مبادرة "VTsIOM-Sputnik" لعموم روسيا، في الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، وشارك في الاستطلاع 1600 روسي ممن أعمارهم من 18 سنة وما فوق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/07/1067396282_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_90fb113d7027a40b88a81586ef23d60c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين
استطلاع: أكثر من 78 في المئة من الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين
تابعنا عبر
أظهر استطلاع أن 78.4 في المئة من الشعب الروسي يثق برئيسه فلاديمير بوتين، وأن 74.9 في المئة أشادوا بعمله في منصبه ووصفوه بالجيد.
وبحسب استطلاع أجراه معهد "فيتسوم"، فإن 78.4 في المئة من المستطلعين يثقون
ببوتين، وحصل رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين على نسبة 61.8 في المئة من ثقة المستطلعين.
ووصف 74.9 في المئة من المستطلعين عمل بوتين بالجيد، و52.8 في المئة أشادوا بأداء ميشوستين، و 49.9 في المئة أشادوا بأداء الحكومة الروسية.
تم إجراء استطلاع
مبادرة "VTsIOM-Sputnik" لعموم روسيا، في الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، وشارك في الاستطلاع 1600 روسي ممن أعمارهم من 18 سنة وما فوق.