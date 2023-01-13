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https://sputnikarabic.ae/20230113/استطلاع-أكثر-من-78-في-المئة-من-الروس-يثقون-بالرئيس-فلاديمير-بوتين-1072236183.html
استطلاع: أكثر من 78 في المئة من الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين
استطلاع: أكثر من 78 في المئة من الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين
أظهر استطلاع أن 78.4 في المئة من الشعب الروسي يثق برئيسه فلاديمير بوتين، وأن 74.9 في المئة أشادوا بعمله في منصبه ووصفوه بالجيد. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T12:53+0000
2023-01-13T12:53+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وبحسب استطلاع أجراه معهد "فيتسوم"، فإن 78.4 في المئة من المستطلعين يثقون ببوتين، وحصل رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين على نسبة 61.8 في المئة من ثقة المستطلعين.تم إجراء استطلاع مبادرة "VTsIOM-Sputnik" لعموم روسيا، في الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، وشارك في الاستطلاع 1600 روسي ممن أعمارهم من 18 سنة وما فوق.
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

استطلاع: أكثر من 78 في المئة من الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين

12:53 GMT 13.01.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أظهر استطلاع أن 78.4 في المئة من الشعب الروسي يثق برئيسه فلاديمير بوتين، وأن 74.9 في المئة أشادوا بعمله في منصبه ووصفوه بالجيد.
وبحسب استطلاع أجراه معهد "فيتسوم"، فإن 78.4 في المئة من المستطلعين يثقون ببوتين، وحصل رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين على نسبة 61.8 في المئة من ثقة المستطلعين.

ووصف 74.9 في المئة من المستطلعين عمل بوتين بالجيد، و52.8 في المئة أشادوا بأداء ميشوستين، و 49.9 في المئة أشادوا بأداء الحكومة الروسية.

تم إجراء استطلاع مبادرة "VTsIOM-Sputnik" لعموم روسيا، في الفترة من 26 إلى 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، وشارك في الاستطلاع 1600 روسي ممن أعمارهم من 18 سنة وما فوق.
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