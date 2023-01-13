https://sputnikarabic.ae/20230113/اعترافات-عسكري-أوكراني-أسير-جنود-أمريكيون-يقاتلون-في-منطقة-نوفوسيلوفسكي-1072242900.html
اعترافات عسكري أوكراني أسير: جنود أمريكيون يقاتلون في منطقة نوفوسيلوفسكي
اعترافات عسكري أوكراني أسير: جنود أمريكيون يقاتلون في منطقة نوفوسيلوفسكي
كشف عسكري أوكراني أسير، اليوم الجمعة، عن وجود جنود أمريكيين إلى جانب الجيش الأوكراني، في نوفوسيلوفسكي، بجمهورية لوغانسك الشعبية. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T16:00+0000
2023-01-13T16:00+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أخبار أوكرانيا
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لوغانسك - سبوتنيك. وقال الأسير لوكالة "سبوتنيك" إنه "عندما بدأ إطلاق النار من الجناح الأيمن، كان الأمريكيون يجلسون في القبو، قبل أن يدخل مسلحون (شباب) ويلقوا قنابل يدوية".وردا على سؤال توضيحي حول الأشخاص الذين يتحدث عنهم، أجاب بأنه وفقًا لمعلوماته، يمكن أن يكونوا مقاتلين في القوات المسلحة الروسية أو مجموعة "فاغنر".وبحسب الأسير، اتصل أحد الأمريكيين عبر جهاز لاسلكي، وصرخ بأنه بحاجة إلى المساعدة.جدير بالذكر، أن عناصر مرتزقة من 54 دولة تقاتل في أوكرانيا إلى جانب كييف، وبعضهم يشارك في الأعمال العسكرية إلى جانب قوات كييف، منذ عام 2014، ولدى العديد منهم خبرة تلقوها في الصراعات بالشرق الأوسط، وفقًا للجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230108/كيف-كشفت-العملية-العسكرية-بأوكرانيا-أخطر-نقاط-ضعف-الناتو-في-مواجهة-روسيا؟-1072047200.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
اعترافات عسكري أوكراني أسير: جنود أمريكيون يقاتلون في منطقة نوفوسيلوفسكي
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كشف عسكري أوكراني أسير، اليوم الجمعة، عن وجود جنود أمريكيين إلى جانب الجيش الأوكراني، في نوفوسيلوفسكي، بجمهورية لوغانسك الشعبية.
لوغانسك - سبوتنيك. وقال الأسير لوكالة "سبوتنيك" إنه "عندما بدأ إطلاق النار من الجناح الأيمن، كان الأمريكيون يجلسون في القبو، قبل أن يدخل مسلحون (شباب) ويلقوا قنابل يدوية".
وردا على سؤال توضيحي حول الأشخاص الذين يتحدث عنهم، أجاب بأنه وفقًا لمعلوماته، يمكن أن يكونوا مقاتلين في القوات المسلحة الروسية أو مجموعة "فاغنر".
وبحسب الأسير، اتصل أحد الأمريكيين عبر جهاز لاسلكي، وصرخ بأنه بحاجة إلى المساعدة.
وتابع "لقد اقترب من نقطة تمركزنا، وأشرنا له إلى الاتجاه، فتوجه للاتصال بهم ...توجد لديهم طرق إجلاء خاصة بهم".
جدير بالذكر، أن عناصر مرتزقة من 54 دولة تقاتل في أوكرانيا إلى جانب كييف، وبعضهم يشارك في الأعمال العسكرية إلى جانب قوات كييف، منذ عام 2014، ولدى العديد منهم خبرة تلقوها في الصراعات بالشرق الأوسط، وفقًا للجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية.