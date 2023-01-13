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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230113/اعترافات-عسكري-أوكراني-أسير-جنود-أمريكيون-يقاتلون-في-منطقة-نوفوسيلوفسكي-1072242900.html
اعترافات عسكري أوكراني أسير: جنود أمريكيون يقاتلون في منطقة نوفوسيلوفسكي
اعترافات عسكري أوكراني أسير: جنود أمريكيون يقاتلون في منطقة نوفوسيلوفسكي
كشف عسكري أوكراني أسير، اليوم الجمعة، عن وجود جنود أمريكيين إلى جانب الجيش الأوكراني، في نوفوسيلوفسكي، بجمهورية لوغانسك الشعبية. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T16:00+0000
2023-01-13T16:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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لوغانسك - سبوتنيك. وقال الأسير لوكالة "سبوتنيك" إنه "عندما بدأ إطلاق النار من الجناح الأيمن، كان الأمريكيون يجلسون في القبو، قبل أن يدخل مسلحون (شباب) ويلقوا قنابل يدوية".وردا على سؤال توضيحي حول الأشخاص الذين يتحدث عنهم، أجاب بأنه وفقًا لمعلوماته، يمكن أن يكونوا مقاتلين في القوات المسلحة الروسية أو مجموعة "فاغنر".وبحسب الأسير، اتصل أحد الأمريكيين عبر جهاز لاسلكي، وصرخ بأنه بحاجة إلى المساعدة.جدير بالذكر، أن عناصر مرتزقة من 54 دولة تقاتل في أوكرانيا إلى جانب كييف، وبعضهم يشارك في الأعمال العسكرية إلى جانب قوات كييف، منذ عام 2014، ولدى العديد منهم خبرة تلقوها في الصراعات بالشرق الأوسط، وفقًا للجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230108/كيف-كشفت-العملية-العسكرية-بأوكرانيا-أخطر-نقاط-ضعف-الناتو-في-مواجهة-روسيا؟-1072047200.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

اعترافات عسكري أوكراني أسير: جنود أمريكيون يقاتلون في منطقة نوفوسيلوفسكي

16:00 GMT 13.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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كشف عسكري أوكراني أسير، اليوم الجمعة، عن وجود جنود أمريكيين إلى جانب الجيش الأوكراني، في نوفوسيلوفسكي، بجمهورية لوغانسك الشعبية.
لوغانسك - سبوتنيك. وقال الأسير لوكالة "سبوتنيك" إنه "عندما بدأ إطلاق النار من الجناح الأيمن، كان الأمريكيون يجلسون في القبو، قبل أن يدخل مسلحون (شباب) ويلقوا قنابل يدوية".
وردا على سؤال توضيحي حول الأشخاص الذين يتحدث عنهم، أجاب بأنه وفقًا لمعلوماته، يمكن أن يكونوا مقاتلين في القوات المسلحة الروسية أو مجموعة "فاغنر".
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وبحسب الأسير، اتصل أحد الأمريكيين عبر جهاز لاسلكي، وصرخ بأنه بحاجة إلى المساعدة.
وتابع "لقد اقترب من نقطة تمركزنا، وأشرنا له إلى الاتجاه، فتوجه للاتصال بهم ...توجد لديهم طرق إجلاء خاصة بهم".
جدير بالذكر، أن عناصر مرتزقة من 54 دولة تقاتل في أوكرانيا إلى جانب كييف، وبعضهم يشارك في الأعمال العسكرية إلى جانب قوات كييف، منذ عام 2014، ولدى العديد منهم خبرة تلقوها في الصراعات بالشرق الأوسط، وفقًا للجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية.
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