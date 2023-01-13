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https://sputnikarabic.ae/20230113/الإمارات-والكونغو-الديمقراطية-تعلنان-شراكة-لوقف-تهريب-الذهب-من-البلد-الأفريقي-1072247386.html
الإمارات والكونغو الديمقراطية تعلنان شراكة لوقف تهريب الذهب من البلد الأفريقي
الإمارات والكونغو الديمقراطية تعلنان شراكة لوقف تهريب الذهب من البلد الأفريقي
غادرت أول شحنة رمزية من "الذهب العادل" جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، في إطار شراكة مع الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى وقف التهريب. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T20:02+0000
2023-01-13T20:02+0000
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تم عرض 28 كيلوغراما من المعدن الأصفر في احتفال في كينشاسا قبل تصديرها من خلال "بريميرا غولد"، وهي مشروع مشترك تأسس في إطار الشراكة، وفقا للمدير العام جوزيف كازيبازيبا.رسميا، صدرت 26 كيلوغراما فقط من الذهب الحرفي من جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدار عام 2021 بالكامل، في استخرج ما يقدر بنحو 20 طنا بواسطة الشركات التي تعمل بشكل قانوني.وقالت "بريميرا" إنها حددت 30 ألف عامل مناجم حرفي في شرق البلاد على استعداد لتوريد الذهب مقابل أرباح منتظمة والحصول على الرعاية الصحية والتعليم لعائلاتهم.شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية غني بالموارد الطبيعية، بما في ذلك الذهب، لكن الرئيس فيليكس تشيسكيدي قال إن الفوائد لا تصل إلى الناس العاديين، حيث تسيطر الجماعات المسلحة على التهريب إلى البلدان المجاورة.وقال إن الصفقة مع الشريك الذي يتخذ من أبو ظبي مقرا له كانت "بالضبط نوع الشراكة الذي سعى إليه مع جيرانه وللأسف لم يتم الإصغاء إليه"، على حد قوله.وتتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم متمردي حركة 23 مارس/ آذار في الشرق لمواصلة استغلال الثروة المعدنية بالمنطقة. وتنفي رواندا هذه المزاعم.قالت الرئاسة الكونغولية إن الهدف من الشراكة هو "وقف التهريب والتعدين غير القانوني، لا سيما في شرق البلاد"، حيث تجوب عشرات الجماعات المسلحة منذ سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20210622/الكونغو-تصادر-كمية-من-الذهب-بقيمة-19-مليون-دولار-في-محمية-1049329548.html
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العالم, العالم العربي, الكونغو, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اقتصاد
العالم, العالم العربي, الكونغو, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, اقتصاد

الإمارات والكونغو الديمقراطية تعلنان شراكة لوقف تهريب الذهب من البلد الأفريقي

20:02 GMT 13.01.2023
© AFP 2023 / Arne Dedertذهب
ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© AFP 2023 / Arne Dedert
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غادرت أول شحنة رمزية من "الذهب العادل" جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الجمعة، في إطار شراكة مع الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى وقف التهريب.
تم عرض 28 كيلوغراما من المعدن الأصفر في احتفال في كينشاسا قبل تصديرها من خلال "بريميرا غولد"، وهي مشروع مشترك تأسس في إطار الشراكة، وفقا للمدير العام جوزيف كازيبازيبا.
رسميا، صدرت 26 كيلوغراما فقط من الذهب الحرفي من جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدار عام 2021 بالكامل، في استخرج ما يقدر بنحو 20 طنا بواسطة الشركات التي تعمل بشكل قانوني.
وقالت "بريميرا" إنها حددت 30 ألف عامل مناجم حرفي في شرق البلاد على استعداد لتوريد الذهب مقابل أرباح منتظمة والحصول على الرعاية الصحية والتعليم لعائلاتهم.
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شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية غني بالموارد الطبيعية، بما في ذلك الذهب، لكن الرئيس فيليكس تشيسكيدي قال إن الفوائد لا تصل إلى الناس العاديين، حيث تسيطر الجماعات المسلحة على التهريب إلى البلدان المجاورة.
وقال إن الصفقة مع الشريك الذي يتخذ من أبو ظبي مقرا له كانت "بالضبط نوع الشراكة الذي سعى إليه مع جيرانه وللأسف لم يتم الإصغاء إليه"، على حد قوله.
وتتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم متمردي حركة 23 مارس/ آذار في الشرق لمواصلة استغلال الثروة المعدنية بالمنطقة. وتنفي رواندا هذه المزاعم.
قالت الرئاسة الكونغولية إن الهدف من الشراكة هو "وقف التهريب والتعدين غير القانوني، لا سيما في شرق البلاد"، حيث تجوب عشرات الجماعات المسلحة منذ سنوات.
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