https://sputnikarabic.ae/20230113/البنتاغون-يرى-أنه-من-غير-الضروري-إرسال-قنابل-بعيدة-المدى-إلى-كييف-1072233288.html
البنتاغون يرى أنه من غير الضروري إرسال قنابل بعيدة المدى إلى كييف
البنتاغون يرى أنه من غير الضروري إرسال قنابل بعيدة المدى إلى كييف
يعتبر البنتاغون أنه من غير الضروري إرسال "قنابل صغيرة القطر إلى أوكرانيا، حيث سيستغرق تجميعها وقتًا طويلا، وفقًا لتقارير "فورين بوليسي"، نقلاً عن أشخاص مطّلعين... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T11:48+0000
2023-01-13T11:48+0000
2023-01-13T11:48+0000
رصد عسكري
البنتاغون الأمريكي
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وجاء في المنشور أن "الضباط في مكتب وزير الدفاع والقوات الجوية الأمريكية قلقون من أن الجدول الزمني الطويل لنشر قنابل صغيرة القطر قد يجعل السلاح غير ضروري بالنظر إلى الوتيرة السريعة للأعمال القتالية في أوكرانيا".في نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت وكالة "رويترز" أن شركة بوينغ كانت تعرض تزويد أوكرانيا بذخائر دقيقة التوجيه لأنظمة الصواريخ الأرضية التي من شأنها أن تسمح بضربات تتجاوز خطوط التماس.وتجدر الإشارة إلى أن تحويل قنبلة صغيرة القطر إلى "قنبلة أرضية صغيرة القطر" سيستغرق شهورًا. ومع ذلك، لا تزال شركات الأسلحة تنتظر موافقة البنتاغون لبدء عملية تجميع القنابل الأرضية الصغيرة القطر.
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, البنتاغون الأمريكي
رصد عسكري, البنتاغون الأمريكي
البنتاغون يرى أنه من غير الضروري إرسال قنابل بعيدة المدى إلى كييف
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يعتبر البنتاغون أنه من غير الضروري إرسال "قنابل صغيرة القطر إلى أوكرانيا، حيث سيستغرق تجميعها وقتًا طويلا، وفقًا لتقارير "فورين بوليسي"، نقلاً عن أشخاص مطّلعين على الأمر.
وجاء في المنشور أن "الضباط في مكتب وزير الدفاع والقوات الجوية الأمريكية قلقون من أن الجدول الزمني الطويل لنشر قنابل صغيرة القطر قد يجعل السلاح غير ضروري
بالنظر إلى الوتيرة السريعة للأعمال القتالية في أوكرانيا".
في نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت وكالة "رويترز" أن شركة بوينغ كانت تعرض تزويد أوكرانيا بذخائر دقيقة التوجيه لأنظمة الصواريخ الأرضية التي من شأنها أن تسمح بضربات تتجاوز خطوط التماس.
وتجدر الإشارة إلى أن تحويل قنبلة صغيرة القطر إلى "قنبلة أرضية صغيرة القطر" سيستغرق شهورًا. ومع ذلك، لا تزال شركات الأسلحة تنتظر موافقة البنتاغون لبدء عملية تجميع القنابل الأرضية الصغيرة القطر.