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https://sputnikarabic.ae/20230113/التقاط-صور-للقمر-توصف-بأنها-الأعلى-دقة-التي-يتم-تصويرها-من-الأرض-1072223335.html
التقاط صور للقمر توصف بأنها الأعلى دقة التي يتم تصويرها من الأرض
التقاط صور للقمر توصف بأنها الأعلى دقة التي يتم تصويرها من الأرض
عرض في اجتماع الجمعية الأمريكية الفلكية صور لسطح القمر وصفت أنها الأعلى دقة لصور يتم التقاطها للقمر من الأرض. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T10:06+0000
2023-01-13T10:06+0000
مجتمع
علوم
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وتم عرض هذه الصور في 10 يناير/كانون الثاني، خلال مؤتمر صحفي في الاجتماع 241 للجمعية الأمريكية الفلكية (AAS) في سياتل.وقال باتريك تايلور، رئيس قسم الرادار في مرصد Green Bank والمرصد الفلكي الراديوي الوطني (NRAO) ، خلال المؤتمر الصحفي، التقط الباحثون الصور باستخدام تلسكوب Green Bank (GBT) الذي يبلغ قطره 330 قدمًا (100 متر) في ولاية فرجينيا الغربية - وهو حاليًا أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم (نوع من التلسكوب مصمم بحيث يمكن توجيه طبقه إلى أجزاء مختلفة من السماء) ،بحسب ما نشر موقع livescience.وأضاف أن GBT أطلق موجات راديو وتم التقاط أصدائها بواسطة مجموعة من أربعة تلسكوبات راديوية بعرض 82 قدمًا (25 مترًا) في مصفوفة خط الأساس الطويل جدًا في هيلو ، هاواي.وأشار إلى أن الباحثين استخدموا الأداة أيضا لالتقاط بيانات حول كويكب يبلغ طوله 0.6 ميل تقريبًا (كيلومتر واحد) يبعد عن كوكبنا بمسافة تزيد عن خمسة أضعاف المسافة من الأرض إلى القمر. ونظرًا لحجمه ومداره ، تم وصف الكويكب بأنه يحتمل أن يكون خطيرًا ، لكن تايلور قال إن الجسم لا يشكل أي خطر على الأرض في هذا الوقت.ويرغب فريق العلماء بتطوير نسخة أكثر تقدما من نفس الآلة قادرة على إرسال نحو 500 كيلووات، حيث يمكن استخدام مثل هذا النظام بإجراء دراسات جيولوجية للقمر والبحث عن الحطام الفضائي حول قمرنا الطبيعي، وكذلك البحث عن الكويكبات التي قد تهدد كوكبنا وتمييزها.
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علوم
علوم

التقاط صور للقمر توصف بأنها الأعلى دقة التي يتم تصويرها من الأرض

10:06 GMT 13.01.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورالقمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول. في المرة القادمة يمكن رؤية هذه الظاهرة فقط في غضون سنوات قليلة.
القمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول. في المرة القادمة يمكن رؤية هذه الظاهرة فقط في غضون سنوات قليلة. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
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عرض في اجتماع الجمعية الأمريكية الفلكية صور لسطح القمر وصفت أنها الأعلى دقة لصور يتم التقاطها للقمر من الأرض.
وتم عرض هذه الصور في 10 يناير/كانون الثاني، خلال مؤتمر صحفي في الاجتماع 241 للجمعية الأمريكية الفلكية (AAS) في سياتل.
وقال باتريك تايلور، رئيس قسم الرادار في مرصد Green Bank والمرصد الفلكي الراديوي الوطني (NRAO) ، خلال المؤتمر الصحفي، التقط الباحثون الصور باستخدام تلسكوب Green Bank (GBT) الذي يبلغ قطره 330 قدمًا (100 متر) في ولاية فرجينيا الغربية - وهو حاليًا أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم (نوع من التلسكوب مصمم بحيث يمكن توجيه طبقه إلى أجزاء مختلفة من السماء) ،بحسب ما نشر موقع livescience.
وأضاف أن GBT أطلق موجات راديو وتم التقاط أصدائها بواسطة مجموعة من أربعة تلسكوبات راديوية بعرض 82 قدمًا (25 مترًا) في مصفوفة خط الأساس الطويل جدًا في هيلو ، هاواي.
وأشار إلى أن الباحثين استخدموا الأداة أيضا لالتقاط بيانات حول كويكب يبلغ طوله 0.6 ميل تقريبًا (كيلومتر واحد) يبعد عن كوكبنا بمسافة تزيد عن خمسة أضعاف المسافة من الأرض إلى القمر. ونظرًا لحجمه ومداره ، تم وصف الكويكب بأنه يحتمل أن يكون خطيرًا ، لكن تايلور قال إن الجسم لا يشكل أي خطر على الأرض في هذا الوقت.
ويرغب فريق العلماء بتطوير نسخة أكثر تقدما من نفس الآلة قادرة على إرسال نحو 500 كيلووات، حيث يمكن استخدام مثل هذا النظام بإجراء دراسات جيولوجية للقمر والبحث عن الحطام الفضائي حول قمرنا الطبيعي، وكذلك البحث عن الكويكبات التي قد تهدد كوكبنا وتمييزها.
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