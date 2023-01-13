https://sputnikarabic.ae/20230113/التقاط-صور-للقمر-توصف-بأنها-الأعلى-دقة-التي-يتم-تصويرها-من-الأرض-1072223335.html

التقاط صور للقمر توصف بأنها الأعلى دقة التي يتم تصويرها من الأرض

التقاط صور للقمر توصف بأنها الأعلى دقة التي يتم تصويرها من الأرض

عرض في اجتماع الجمعية الأمريكية الفلكية صور لسطح القمر وصفت أنها الأعلى دقة لصور يتم التقاطها للقمر من الأرض. 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T10:06+0000

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2023-01-13T10:06+0000

مجتمع

علوم

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وتم عرض هذه الصور في 10 يناير/كانون الثاني، خلال مؤتمر صحفي في الاجتماع 241 للجمعية الأمريكية الفلكية (AAS) في سياتل.وقال باتريك تايلور، رئيس قسم الرادار في مرصد Green Bank والمرصد الفلكي الراديوي الوطني (NRAO) ، خلال المؤتمر الصحفي، التقط الباحثون الصور باستخدام تلسكوب Green Bank (GBT) الذي يبلغ قطره 330 قدمًا (100 متر) في ولاية فرجينيا الغربية - وهو حاليًا أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم (نوع من التلسكوب مصمم بحيث يمكن توجيه طبقه إلى أجزاء مختلفة من السماء) ،بحسب ما نشر موقع livescience.وأضاف أن GBT أطلق موجات راديو وتم التقاط أصدائها بواسطة مجموعة من أربعة تلسكوبات راديوية بعرض 82 قدمًا (25 مترًا) في مصفوفة خط الأساس الطويل جدًا في هيلو ، هاواي.وأشار إلى أن الباحثين استخدموا الأداة أيضا لالتقاط بيانات حول كويكب يبلغ طوله 0.6 ميل تقريبًا (كيلومتر واحد) يبعد عن كوكبنا بمسافة تزيد عن خمسة أضعاف المسافة من الأرض إلى القمر. ونظرًا لحجمه ومداره ، تم وصف الكويكب بأنه يحتمل أن يكون خطيرًا ، لكن تايلور قال إن الجسم لا يشكل أي خطر على الأرض في هذا الوقت.ويرغب فريق العلماء بتطوير نسخة أكثر تقدما من نفس الآلة قادرة على إرسال نحو 500 كيلووات، حيث يمكن استخدام مثل هذا النظام بإجراء دراسات جيولوجية للقمر والبحث عن الحطام الفضائي حول قمرنا الطبيعي، وكذلك البحث عن الكويكبات التي قد تهدد كوكبنا وتمييزها.

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