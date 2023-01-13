https://sputnikarabic.ae/20230113/الخارجية-الصينية-تحث-لندن-على-التخلي-عن-الأحلام-الاستعمارية-1072221476.html

الخارجية الصينية تحث لندن على التخلي عن "الأحلام الاستعمارية"

الخارجية الصينية تحث لندن على التخلي عن "الأحلام الاستعمارية"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، في إفادة صحفية اليوم الجمعة، أن هونغ كونغ جزء من الصين، وعلى المملكة المتحدة أن تكف عن التدخل في الشؤون... 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T09:15+0000

2023-01-13T09:15+0000

2023-01-13T09:15+0000

الصين

بريطانيا

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وقال: "نود أن نؤكد مرة أخرى أن الجانب البريطاني يتجاهل حقيقة أن هونغ كونغ عادت منذ فترة طويلة إلى وطنها، وينشر ما يسمى بالتقرير نصف السنوي حول قضية هونغ كونغ عامًا بعد عام، ويتدخل بشكل فاضح في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية لجمهورية الصين الشعبية، وينتهك بشكل خطير القانون الدولي والأعراف الأساسية والعلاقات الدولية، تعرب الصين عن استيائها الشديد واحتجاجها القوي".ودعا وانغ وين بين المملكة المتحدة إلى "التخلي عن الأحلام القديمة للاستعمار"، واحترام سيادة الصين، والتوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والسياسات الداخلية للصين.في وقت سابق، اتهمت المملكة المتحدة الصين بانتهاك الإعلان الصيني البريطاني المشترك بشأن نقل هونغ كونغ إلى الصين، الذي جاء في التقرير نصف السنوي لوزارة الخارجية البريطانية حول الوضع في هونغ كونغ.تم منح جزيرة هونغ كونغ لبريطانيا العظمى بموجب معاهدة نانجينغ في عام 1842، بعد هزيمة بريطانيا العظمى للصين في حرب الأفيون الأولى. في مايو/أيار 1898، استأجر البريطانيون كامل أراضي شبه جزيرة كولون لمدة قرن تقريبًا. مع اقتراب نهاية عقد الإيجار، دخلت المملكة المتحدة والصين في مفاوضات، وفي عام 1984 تم التوقيع على إعلان بالتنازل عن هونغ كونغ إلى جمهورية الصين الشعبية في 1 يوليو/تموز 1997، منحت هونغ كونغ الحق في أن يكون لها أنظمتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك اتباع سياسة الهجرة والضرائب المستقلة.أعطيت الحكومة الإقليمية الحق في إبرام اتفاقيات دولية ثنائية بشكل مستقل مع دول ثالثة في مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي. وبحسب الإعلان، يجب أن تحافظ هونغ كونغ على حكم ذاتي واسع حتى عام 2047.ومع ذلك، بعد تمرير قانون حماية الأمن القومي لهونغ كونغ، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو/حزيران 2020، بدأ الغرب في انتقاد الصين بنشاط، وفي المملكة المتحدة قالوا إن بكين انتهكت التزاماتها القانونية من خلال تقويض الدرجة العالية لهونغ كونغ للحكم الذاتي، واستخدمت القانون الذي تم تمريره، العام الماضي، بشأن الأمن القومي لتقييد حريات سكان هونغ كونغ. وتنفي بكين كل الادعاءات.

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