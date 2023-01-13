https://sputnikarabic.ae/20230113/الدفاع-الروسية-تميط-اللثام-عن-هوية-الفصائل-التي-اقتحمت-سوليدار-1072244887.html

الدفاع الروسية تميط اللثام عن هوية الفصائل التي اقتحمت سوليدار

الدفاع الروسية تميط اللثام عن هوية الفصائل التي اقتحمت سوليدار

أصدرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة بيانا توضيحيا عن مجريات عملية تحرير بلدة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، كاشفة الغطاء عن هوية القوات التي اقتحمت... 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T17:55+0000

2023-01-13T17:55+0000

2023-01-13T17:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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موسكو - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة تكوين ومشاركة وحدات مختلفة من مجموعات القوات الروسية في تحرير مدينة سوليدار التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية من الوحدات الأوكرانية.وجاء في بيان الوزارة على قناتها في "تلغرام": "بخصوص الهجوم المباشر على أحياء مدينة سوليدار، التي احتلتها القوات الأوكرانية، فقد تم تنفيذ هذه المهمة القتالية بنجاح من خلال الأعمال الشجاعة والباسلة لمتطوعي فصائل الاقتحام في مجموعة "فاغنر".وأضافت وزارة الدفاع: "وشملت هذه المهام القتالية، كما ورد بالفعل، محاصرة المدينة من الشمال والجنوب، وعزل منطقة القتال، ومنع العدو من نقل الإمدادات إلى المدينة من المناطق المجاورة، ومنع خروج وحدات القوات الأوكرانية من سوليدار، وكذلك إعاقة الإسناد الهجومي من قبل الطائرات الهجومية والمدفعية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، تحرير مدينة سوليدار الاستراتيجية عن طريق تنفيذ مناورة سرية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه في مساء يوم الخميس الموافق لـ 12 يناير/ كانون الثاني، تم تحرير مدينة سوليدار.ووصفت الدفاع الروسية تحرير سوليدار، بالأمر المهم لاستمرار العمليات العسكرية بشكل ناجح، ما سيسمح بقطع طرق إمداد القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك وتطويق القوات الأوكرانية المتبقية فيها.

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روسيا, رصد عسكري