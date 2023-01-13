عربي
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230113/الدفاع-الروسية-تميط-اللثام-عن-هوية-الفصائل-التي-اقتحمت-سوليدار-1072244887.html
الدفاع الروسية تميط اللثام عن هوية الفصائل التي اقتحمت سوليدار
الدفاع الروسية تميط اللثام عن هوية الفصائل التي اقتحمت سوليدار
أصدرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة بيانا توضيحيا عن مجريات عملية تحرير بلدة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، كاشفة الغطاء عن هوية القوات التي اقتحمت... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T17:55+0000
2023-01-13T17:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0c/1070090774_0:0:2829:1592_1920x0_80_0_0_6448a23d792cd2e764cfb15fee7240be.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة تكوين ومشاركة وحدات مختلفة من مجموعات القوات الروسية في تحرير مدينة سوليدار التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية من الوحدات الأوكرانية.وجاء في بيان الوزارة على قناتها في "تلغرام": "بخصوص الهجوم المباشر على أحياء مدينة سوليدار، التي احتلتها القوات الأوكرانية، فقد تم تنفيذ هذه المهمة القتالية بنجاح من خلال الأعمال الشجاعة والباسلة لمتطوعي فصائل الاقتحام في مجموعة "فاغنر".وأضافت وزارة الدفاع: "وشملت هذه المهام القتالية، كما ورد بالفعل، محاصرة المدينة من الشمال والجنوب، وعزل منطقة القتال، ومنع العدو من نقل الإمدادات إلى المدينة من المناطق المجاورة، ومنع خروج وحدات القوات الأوكرانية من سوليدار، وكذلك إعاقة الإسناد الهجومي من قبل الطائرات الهجومية والمدفعية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، تحرير مدينة سوليدار الاستراتيجية عن طريق تنفيذ مناورة سرية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه في مساء يوم الخميس الموافق لـ 12 يناير/ كانون الثاني، تم تحرير مدينة سوليدار.ووصفت الدفاع الروسية تحرير سوليدار، بالأمر المهم لاستمرار العمليات العسكرية بشكل ناجح، ما سيسمح بقطع طرق إمداد القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك وتطويق القوات الأوكرانية المتبقية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230113/جندي-أوكراني-يكشف-إن-كييف-تخلت-عن-وحدته-في-سوليدار-بدون-طعام-وذخيرة-1072214188.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0c/1070090774_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3ca1eaa13166f51b3686062423ee43d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تميط اللثام عن هوية الفصائل التي اقتحمت سوليدار

17:55 GMT 13.01.2023
© Sputnik . Victor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورعناصر تابعون لشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة
عناصر تابعون لشركة فاغنر العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Sputnik . Victor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أصدرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة بيانا توضيحيا عن مجريات عملية تحرير بلدة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، كاشفة الغطاء عن هوية القوات التي اقتحمت أحياء المدينة.
موسكو - سبوتنيك. وأوضحت الوزارة تكوين ومشاركة وحدات مختلفة من مجموعات القوات الروسية في تحرير مدينة سوليدار التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية من الوحدات الأوكرانية.
وجاء في بيان الوزارة على قناتها في "تلغرام": "بخصوص الهجوم المباشر على أحياء مدينة سوليدار، التي احتلتها القوات الأوكرانية، فقد تم تنفيذ هذه المهمة القتالية بنجاح من خلال الأعمال الشجاعة والباسلة لمتطوعي فصائل الاقتحام في مجموعة "فاغنر".

وفي الوقت نفسه بينت وزارة الدفاع أن العمليات الهجومية على هذا المحور التكتيكي والتي انتهت بهزيمة القوات الأوكرانية والسيطرة على مدينة سوليدار نفذتها مجموعة مختلفة من القوات الروسية وفقا لخطة واحدة توفر حلًا لمجموعة من المهام القتالية.

مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة العملية العسكرية الخاصة في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
جندي أوكراني يكشف أن كييف تخلت عن وحدته في سوليدار من دون طعام وذخيرة
03:14 GMT
وأضافت وزارة الدفاع: "وشملت هذه المهام القتالية، كما ورد بالفعل، محاصرة المدينة من الشمال والجنوب، وعزل منطقة القتال، ومنع العدو من نقل الإمدادات إلى المدينة من المناطق المجاورة، ومنع خروج وحدات القوات الأوكرانية من سوليدار، وكذلك إعاقة الإسناد الهجومي من قبل الطائرات الهجومية والمدفعية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة 13 يناير/كانون الثاني، تحرير مدينة سوليدار الاستراتيجية عن طريق تنفيذ مناورة سرية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه في مساء يوم الخميس الموافق لـ 12 يناير/ كانون الثاني، تم تحرير مدينة سوليدار.
ووصفت الدفاع الروسية تحرير سوليدار، بالأمر المهم لاستمرار العمليات العسكرية بشكل ناجح، ما سيسمح بقطع طرق إمداد القوات الأوكرانية في أرتيوموفسك وتطويق القوات الأوكرانية المتبقية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:20 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала