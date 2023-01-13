https://sputnikarabic.ae/20230113/الرئيس-التونسي-يجري-جولة-في-شارع-الحبيب-بورقيبة-بالعاصمة-1072237755.html
الرئيس التونسي يجري جولة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة
الرئيس التونسي يجري جولة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة
أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، جولة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T13:52+0000
2023-01-13T13:52+0000
2023-01-13T13:52+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وأوضحت قناة "نسمة" التونسية أن قيس سعيد، أجرى جولته بعد ظهر اليوم الجمعة، حيث شملت شارع الحبيب بورقيبة والمدينة العتيقة بتونس العاصمة.يذكر أن شارع الحبيب بورقيبة، كان قد شهد، أمس الخميس، خروج أعداد من المتقاعدين احتجاجا على تردي أوضاعهم الاجتماعية.ويعاني أكثر من مليون متقاعد في تونس من صعوبات معيشية بسبب جراياتهم المنخفضة التي تلتهم الاقتطاعات والضرائب جزءًا كبيرا منها. وزاد غلاء الأسعار وتداعيات انفلات التضخم منذ جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.ويشتكي المتقاعدون من تأخر صرف معاشاتهم، وعدم دفع مستحقاتهم لسنوات بذمة الصناديق الاجتماعية، وهو ما يصعّب عملية ولوجهم إلى الخدمات الأساسية وخاصة منها الصحية.جدير بالذكر أن شارع الحبيب بورقيبة يعتبر شاهدا على الثورة التونسية منذ اليوم الأول لاندلاعها وحتى هروب بن علي، كما أنه يحمل كل رموز التحولات السياسية والاجتماعية التي عرفتها البلاد على مدى عقود من الزمن، وهو الشارع الذي يفتح المدينة الإفرنجية في موازاة المدينة العتيقة.
أخبار تونس اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
الرئيس التونسي يجري جولة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة
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أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، جولة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.
وأوضحت قناة
"نسمة" التونسية أن قيس سعيد، أجرى جولته بعد ظهر اليوم الجمعة، حيث شملت شارع الحبيب بورقيبة والمدينة العتيقة بتونس العاصمة.
يذكر أن شارع الحبيب بورقيبة، كان قد شهد، أمس الخميس، خروج أعداد من المتقاعدين احتجاجا على تردي أوضاعهم الاجتماعية.
ويعاني أكثر من مليون متقاعد في تونس من صعوبات معيشية بسبب جراياتهم المنخفضة التي تلتهم الاقتطاعات والضرائب جزءًا كبيرا منها. وزاد غلاء الأسعار وتداعيات انفلات التضخم منذ جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.
ويشتكي المتقاعدون من تأخر صرف معاشاتهم، وعدم دفع مستحقاتهم لسنوات بذمة الصناديق الاجتماعية، وهو ما يصعّب عملية ولوجهم إلى الخدمات الأساسية وخاصة منها الصحية.
جدير بالذكر أن شارع الحبيب بورقيبة يعتبر شاهدا على الثورة التونسية منذ اليوم الأول لاندلاعها وحتى هروب بن علي، كما أنه يحمل كل رموز التحولات السياسية والاجتماعية التي عرفتها البلاد على مدى عقود من الزمن، وهو الشارع الذي يفتح المدينة الإفرنجية في موازاة المدينة العتيقة.