https://sputnikarabic.ae/20230113/السفير-الأوكراني-لدى-إسرائيل-يعلن-تأجيل-محادثات-وزيري-خارجية-البلدين-بسبب-مسائل-فنية-1072237300.html
السفير الأوكراني لدى إسرائيل يعلن تأجيل محادثات وزيري خارجية البلدين بسبب "مسائل فنية"
السفير الأوكراني لدى إسرائيل يعلن تأجيل محادثات وزيري خارجية البلدين بسبب "مسائل فنية"
أعلن السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغين كورنيتشوك، اليوم الجمعة، تأجيل محادثات وزيري الخارجية الأوكراني والإسرائيلي بسبب "مسائل فنية". 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T13:37+0000
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موسكو - سبوتنيك. ووفق تصريحات لقناة "i24" أكد كورنيتشوك، الجمعة، أن اتصالا هاتفيا بين وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا ونظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، تم تأجيله حتى الأسبوع المقبل بسبب "مشاكل فنية".وقال: سنعطي الحكومة الإسرائيلية الجديدة فرصة ونعمل معًا لإقامة تعاون أفضل"، مضيفًا أن "المكالمة الهاتفية بين كوهين وكوليبا تأخرت بسبب "مشاكل فنية" ، وأنه كان من المقرر إجراء مكالمة أخرى الأسبوع المقبل.وبحسب ما ورد أعربت كييف عن استيائها من هذه الخطوة، حيث أرادت السلطات الأوكرانية من إسرائيل تحديد موعد للمفاوضات مع أوكرانيا قبل إجراء محادثات مع موسكو.وفي الأسبوع الماضي، قال كوهين خلال مراسم أداء اليمين إن إسرائيل "ستقلل" الحديث عن الصراع في أوكرانيا لكنها ستواصل المساعدة الإنسانية للشعب الأوكراني.أدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي المعاد انتخابه بنيامين نتنياهو اليمين في 29 ديسمبر/ كانون الأول.طالع أيضا: مقرها أوكرانيا.. شبكة احتيال تسرق أموال المسنين الإسرائيليين الناطقين بالروسية
https://sputnikarabic.ae/20230102/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-الجديد-علنا-سنتحدث-أقل-عن-الأزمة-في-أوكرانيا-لكن-ستستمر-مساعداتنا-لها-1071850941.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
السفير الأوكراني لدى إسرائيل يعلن تأجيل محادثات وزيري خارجية البلدين بسبب "مسائل فنية"
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أعلن السفير الأوكراني لدى إسرائيل، يفغين كورنيتشوك، اليوم الجمعة، تأجيل محادثات وزيري الخارجية الأوكراني والإسرائيلي بسبب "مسائل فنية".
موسكو - سبوتنيك. ووفق تصريحات لقناة "i24" أكد كورنيتشوك، الجمعة، أن اتصالا هاتفيا
بين وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا ونظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، تم تأجيله حتى الأسبوع المقبل بسبب "مشاكل فنية".
وقال: سنعطي الحكومة الإسرائيلية الجديدة فرصة ونعمل معًا لإقامة تعاون أفضل"، مضيفًا أن "المكالمة الهاتفية بين كوهين وكوليبا تأخرت بسبب "مشاكل فنية" ، وأنه كان من المقرر إجراء مكالمة أخرى الأسبوع المقبل.
وكان كوهين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أجريا في الـ3 من يناير/ كانون الثاني، الجاري، محادثة هاتفية لمناقشة الوضع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية.
وبحسب ما ورد أعربت كييف عن استيائها من هذه الخطوة، حيث أرادت السلطات الأوكرانية من إسرائيل تحديد موعد للمفاوضات مع أوكرانيا قبل إجراء محادثات مع موسكو.
وفي الأسبوع الماضي، قال كوهين خلال مراسم أداء اليمين إن إسرائيل "ستقلل" الحديث عن الصراع في أوكرانيا لكنها ستواصل المساعدة الإنسانية للشعب الأوكراني.
وردا على كلام كوهين، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك إن السلطات الأوكرانية "تقبل باحترام مواقف الدول المختلفة"، مضيفا أن إسرائيل "يمكن أن تتحدث أقل، لكن الأهم هو أن تقف في الجانب الصحيح".
أدت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي المعاد انتخابه بنيامين نتنياهو اليمين في 29 ديسمبر/ كانون الأول.