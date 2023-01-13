https://sputnikarabic.ae/20230113/الصين-تعمل-على-تطوير-نظير-أرماتا-1072215305.html

الصين تعمل على تطوير نظير "أرماتا"

الصين تعمل على تطوير نظير "أرماتا"

يعمل المصممون الصينيون على تصميم دبابة من الجيل الجديد، والتي ستكون من نفس طراز "تي-14"، والتي تم تطويرها على منصة ثقيلة موحدة "أرماتا". 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T06:00+0000

2023-01-13T06:00+0000

2023-01-13T06:00+0000

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102430/16/1024301660_0:173:3029:1876_1920x0_80_0_0_547749a12088771942179994a85ef603.jpg

ظهرت على الويب صورة لهيكل وبرج لمركبة مدرعة غير معروفة، تختلف ظاهريًا اختلافًا كبيرًا عن "تايب 99أ" القتالية الرئيسية المعروفة والنوع الخفيف "تايب 15" الذي يشغله جيش التحرير الشعبي.كما هو الحال في الدبابة الروسية، تظهر فتحتان في مقدمة الهيكل، لكن لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين سيتم استيعابهم في كبسولة محمية: اثنان أو ثلاثة، وفقا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا".ومن المثير للاهتمام، أنه في عام 2018، تم عرض نسخة مطورة من تايب 59، مع فتحات في الهيكل أيضًا، في قسم المعدات البرية من المعرض Airshow China 2018 الجوي.وقد عزز البرج الدروع الأمامية والسقفية والجانبية. يُذكر أنه يتم اختبار أنظمة الحماية النشطة القادرة على إسقاط الذخيرة المضادة للدبابات من مختلف الأنواع على هذا الهيكل. كان العمل في هذا الاتجاه جاريًا لفترة طويلة، وقد تم عرض التطوير للتصدير.إذا تحدثنا عن خيارات الأسلحة، ففي جمهورية الصين الشعبية، في عام 2000، تم إنشاء مدفع 140 ملم، ووفقًا لبعض التقارير، تم اختباره على تايب 99. على الرغم من أنه من الممكن إبقاء مدفع 125 ملم المحدث بعمق.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري