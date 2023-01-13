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https://sputnikarabic.ae/20230113/الصين-تنجح-باستنساخ-حصان-سباقات-1072220879.html
الصين تنجح باستنساخ حصان سباقات
الصين تنجح باستنساخ حصان سباقات
نجحت الصين باستنساخ حصان للسباق ليتم عرضه وهو يبلغ من العمر7 أشهر بلون أسود ويشبه لون الحصان الذي تم استنساخه منه. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T09:05+0000
2023-01-13T09:05+0000
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وبحسب شركة SinoGene، التي تم إنشاء الاستنساخ في مختبرها، فإن عملية الاستنساخ بدأت في 2021، ليولد المهر الذي حمل اسم تشوانغ تشوانغ، في 16 يونيو/حزيران 2022.وتم أخذ الخلايا الجسدية من حصان يعرف باسم "أورسوس"، وهو حصان جاء إلى الصين في عام2007 من ألمانيا وفاز بالعديد من الجوائز في مسابقات الفروسية في كل من الصين وخارجها، وكانت الأم البديلة فرسا من مقاطعة قانسو شمال غربي الصين.وقال زو جيانبينغ، نائب المدير العام للشركة لـ"سبوتنيك"، أن الغرض الرئيسي من الاستنساخ هو تربية سلالات خيول من الدرجة الأولى في الصين.وأشار إلى أن الصين لا تزال متخلفة من حيث تربية سلالات خيول من الدرجة الأولى، وأنها تستخدم بشكل أساسي كقوى عاملة. أما بالنسبة لسلالات الخيول العالية الجودة التي تستخدم في رياضات الفروسية، فهي تعتبر خيولا للترفيه وأوضح أن قاعدة تكاثرها ضعيفة للغاية، ومعظمها لا بد من استيرادها من دول أخرى.واضاف أن هناك احتمال أن يرث هذا الحصان بعض خصائص والديه.
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نادي الفيديو, علوم
نادي الفيديو, علوم

الصين تنجح باستنساخ حصان سباقات

09:05 GMT 13.01.2023
© Sputnik . Alexander Kryazhev  / الانتقال إلى بنك الصورحصان يرعى بالقرب من طريق سريع في وادي نهر تشوليشمان في جمهورية ألتاي الروسية
حصان يرعى بالقرب من طريق سريع في وادي نهر تشوليشمان في جمهورية ألتاي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Sputnik . Alexander Kryazhev
/
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نجحت الصين باستنساخ حصان للسباق ليتم عرضه وهو يبلغ من العمر7 أشهر بلون أسود ويشبه لون الحصان الذي تم استنساخه منه.
وبحسب شركة SinoGene، التي تم إنشاء الاستنساخ في مختبرها، فإن عملية الاستنساخ بدأت في 2021، ليولد المهر الذي حمل اسم تشوانغ تشوانغ، في 16 يونيو/حزيران 2022.
وتم أخذ الخلايا الجسدية من حصان يعرف باسم "أورسوس"، وهو حصان جاء إلى الصين في عام2007 من ألمانيا وفاز بالعديد من الجوائز في مسابقات الفروسية في كل من الصين وخارجها، وكانت الأم البديلة فرسا من مقاطعة قانسو شمال غربي الصين.
وقال زو جيانبينغ، نائب المدير العام للشركة لـ"سبوتنيك"، أن الغرض الرئيسي من الاستنساخ هو تربية سلالات خيول من الدرجة الأولى في الصين.
وأشار إلى أن الصين لا تزال متخلفة من حيث تربية سلالات خيول من الدرجة الأولى، وأنها تستخدم بشكل أساسي كقوى عاملة. أما بالنسبة لسلالات الخيول العالية الجودة التي تستخدم في رياضات الفروسية، فهي تعتبر خيولا للترفيه وأوضح أن قاعدة تكاثرها ضعيفة للغاية، ومعظمها لا بد من استيرادها من دول أخرى.
واضاف أن هناك احتمال أن يرث هذا الحصان بعض خصائص والديه.
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