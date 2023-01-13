https://sputnikarabic.ae/20230113/الصين-مواصلة-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-يؤدي-إلى-مواجهة-واسعة-النطاق-1072248744.html
الصين: مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة يؤدي إلى مواجهة واسعة النطاق
الصين: مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة يؤدي إلى مواجهة واسعة النطاق
حث مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، اليوم السبت، على وقف تزويد كييف بالأسلحة، مؤكدا أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى مواجهة واسعة النطاق. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T21:23+0000
2023-01-13T21:23+0000
2023-01-13T21:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
الصين
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موسكو - سبوتنيك. وقال المندوب: "تسليم المزيد من الأسلحة إلى كييف وفرض عقوبات إضافية على روسيا قد يتسببان في مواجهة واسعة النطاق".وأضاف تشانغ جيون: "أن الوضع الحالي في أوكرانيا هو نتيجة لتراكم وتطور طويل الأمد لاختلالات أمنية عميقة الجذور في أوروبا".وحث مندوب الصين الدائم لدى الأمم الأمانة العامة للأمم المتحدة على بذل جهود عملية لإزالة العقبات أمام تصدير المنتجات والأسمدة الروسية.
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العالم, الصين
الصين: مواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة يؤدي إلى مواجهة واسعة النطاق
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حث مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، اليوم السبت، على وقف تزويد كييف بالأسلحة، مؤكدا أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى مواجهة واسعة النطاق.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المندوب: "تسليم المزيد من الأسلحة إلى كييف وفرض عقوبات إضافية على روسيا قد يتسببان في مواجهة واسعة النطاق".
وأضاف تشانغ جيون: "أن الوضع الحالي في أوكرانيا هو نتيجة لتراكم وتطور طويل الأمد لاختلالات أمنية عميقة الجذور في أوروبا".
وحث مندوب الصين الدائم لدى الأمم الأمانة العامة للأمم المتحدة على بذل جهود عملية لإزالة العقبات أمام تصدير المنتجات والأسمدة الروسية.