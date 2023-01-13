https://sputnikarabic.ae/20230113/الطاقة-الروسية-توافق-على-توريد-300-ألف-طن-من-النفط-الكازاخستاني-إلى-ألمانيا-1072215180.html
الطاقة الروسية توافق على توريد 300 ألف طن من النفط الكازاخستاني إلى ألمانيا
الطاقة الروسية توافق على توريد 300 ألف طن من النفط الكازاخستاني إلى ألمانيا
قال المكتب الصحفي لشركة نقل النفط الكازاخستانية، كاز ترانس أويل، يوم الجمعة، إن وزارة الطاقة الروسية وافقت على عبور 300 ألف طن من نفط كازاخستان إلى ألمانيا... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T05:53+0000
2023-01-13T05:53+0000
2023-01-13T05:53+0000
كازاخستان
أهداف يوفنتوس وسبال
بوسبا ديوي
العالم
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ألماتي - سبوتنيك. وقال المكتب في بيان: "تلقت الشركة المساهمة "كاز ترانس أويل" تأكيدا من وزارة الطاقة في روسيا الاتحادية لشحن 300 ألف طن من النفط الكازاخستاني في الربع الأول من عام 2023، عبر الخطوط الرئيسية لنظام خط أنابيب النفط في "ترانس نفط" في اتجاه نقطة تسليم النفط "أداموفا زاستافا" لمزيد من التسليم إلى ألمانيا".وقال المكتب إن التأكيد المقابل مدرج في الجدول الزمني لعبور النفط لدول رابطة الدول المستقلة عبر أراضي روسيا عبر نظام خطوط أنابيب النفط الرئيسية الذي وافقت عليه الوزارة.وجاء في البيان أن العبور سيتم في إطار الاتفاق المقابل بين كازاخستان وروسيا ابتداءً من 7 يونيو/حزيران 2002.
https://sputnikarabic.ae/20221207/كازاخستان-والولايات-المتحدة-تسعيان-لتكثيف-الحوار-السياسي-بينهما-1070948202.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
كازاخستان, أهداف يوفنتوس وسبال, بوسبا ديوي, العالم
كازاخستان, أهداف يوفنتوس وسبال, بوسبا ديوي, العالم
الطاقة الروسية توافق على توريد 300 ألف طن من النفط الكازاخستاني إلى ألمانيا
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قال المكتب الصحفي لشركة نقل النفط الكازاخستانية، كاز ترانس أويل، يوم الجمعة، إن وزارة الطاقة الروسية وافقت على عبور 300 ألف طن من نفط كازاخستان إلى ألمانيا باستخدام نظام خطوط أنابيب شركة الطاقة الروسية، ترانس نفط، في الربع الأول من عام 2023.
ألماتي - سبوتنيك
. وقال المكتب في بيان: "تلقت الشركة المساهمة "كاز ترانس أويل" تأكيدا من وزارة الطاقة في روسيا الاتحادية لشحن 300 ألف طن من النفط الكازاخستاني في الربع الأول من عام 2023، عبر الخطوط الرئيسية لنظام خط أنابيب النفط في "ترانس نفط" في اتجاه نقطة تسليم النفط "أداموفا زاستافا" لمزيد من التسليم إلى ألمانيا".
وقال المكتب إن التأكيد المقابل مدرج في الجدول الزمني لعبور النفط لدول رابطة الدول المستقلة عبر أراضي روسيا عبر نظام خطوط أنابيب النفط الرئيسية الذي وافقت عليه الوزارة.
وجاء في البيان أن العبور سيتم في إطار الاتفاق المقابل بين كازاخستان وروسيا ابتداءً من 7 يونيو/حزيران 2002.