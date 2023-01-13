https://sputnikarabic.ae/20230113/القوات-الروسية-تطوق-مدينة-أرتيموفسك--1072218247.html
القوات الروسية تطوق مدينة أرتيموفسك
القوات الروسية تطوق مدينة أرتيموفسك
أعلن إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، أن الوحدات الروسية تطوّق مدينة أرتيموفسك. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T08:07+0000
2023-01-13T08:07+0000
2023-01-13T08:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال على القناة الأولى: "إن سوليدار كانت تحت السيطرة شبه الكاملة، لكن كان خط ناري خطير. أدت العملية المعدّة إلى النجاح هنا: تم تطويق المدينة، ولم يتمكن العدو من إيصال الذخيرة إلى هناك وتحريك القوات".تمكن الجيش الروسي، هذا الأسبوع، بفضل العمليات الهجومية من حصار سوليدار من الشمال والجنوب. وفقًا لمؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، تم تطهير المدينة تمامًا من القوات المسلحة لأوكرانيا. وقال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، إن السيطرة على سوليدار ستحسن بشكل كبير الوضع لتحرير أرتيموفسك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تطوق مدينة أرتيموفسك
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أعلن إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، أن الوحدات الروسية تطوّق مدينة أرتيموفسك.
وقال على القناة الأولى: "إن سوليدار كانت تحت السيطرة شبه الكاملة، لكن كان خط ناري خطير. أدت العملية المعدّة إلى النجاح هنا: تم تطويق المدينة، ولم يتمكن العدو من إيصال الذخيرة إلى هناك وتحريك القوات".
وأضاف: "الوضع نفسه تقريبًا يتطور في أرتيموفسك. والمدينة الآن أيضًا مطوقة من كلا الجانبين. تعمل مدفعيتنا أيضًا بإحكام شديد حول أرتيموفسك. هذا يجعلنا نتفاءل بشكل كبير".
تمكن الجيش الروسي، هذا الأسبوع، بفضل العمليات الهجومية من حصار سوليدار من الشمال والجنوب. وفقًا لمؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، تم تطهير المدينة تمامًا من القوات المسلحة لأوكرانيا. وقال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، إن السيطرة على سوليدار ستحسن بشكل كبير الوضع لتحرير أرتيموفسك.