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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230113/القوات-الروسية-تطوق-مدينة-أرتيموفسك--1072218247.html
القوات الروسية تطوق مدينة أرتيموفسك
القوات الروسية تطوق مدينة أرتيموفسك
أعلن إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، أن الوحدات الروسية تطوّق مدينة أرتيموفسك. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T08:07+0000
2023-01-13T08:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال على القناة الأولى: "إن سوليدار كانت تحت السيطرة شبه الكاملة، لكن كان خط ناري خطير. أدت العملية المعدّة إلى النجاح هنا: تم تطويق المدينة، ولم يتمكن العدو من إيصال الذخيرة إلى هناك وتحريك القوات".تمكن الجيش الروسي، هذا الأسبوع، بفضل العمليات الهجومية من حصار سوليدار من الشمال والجنوب. وفقًا لمؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، تم تطهير المدينة تمامًا من القوات المسلحة لأوكرانيا. وقال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، إن السيطرة على سوليدار ستحسن بشكل كبير الوضع لتحرير أرتيموفسك.
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روسيا

القوات الروسية تطوق مدينة أرتيموفسك

08:07 GMT 13.01.2023
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© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation
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أعلن إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، أن الوحدات الروسية تطوّق مدينة أرتيموفسك.
وقال على القناة الأولى: "إن سوليدار كانت تحت السيطرة شبه الكاملة، لكن كان خط ناري خطير. أدت العملية المعدّة إلى النجاح هنا: تم تطويق المدينة، ولم يتمكن العدو من إيصال الذخيرة إلى هناك وتحريك القوات".

وأضاف: "الوضع نفسه تقريبًا يتطور في أرتيموفسك. والمدينة الآن أيضًا مطوقة من كلا الجانبين. تعمل مدفعيتنا أيضًا بإحكام شديد حول أرتيموفسك. هذا يجعلنا نتفاءل بشكل كبير".

تمكن الجيش الروسي، هذا الأسبوع، بفضل العمليات الهجومية من حصار سوليدار من الشمال والجنوب. وفقًا لمؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، تم تطهير المدينة تمامًا من القوات المسلحة لأوكرانيا. وقال دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، إن السيطرة على سوليدار ستحسن بشكل كبير الوضع لتحرير أرتيموفسك.
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