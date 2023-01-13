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https://sputnikarabic.ae/20230113/المخابرات-الوطنية-الأمريكية-ترصد-أكثر-من-500-جسما-طائرا-مجهولا-1072214719.html
المخابرات الوطنية الأمريكية ترصد أكثر من 500 جسم طائر مجهول
المخابرات الوطنية الأمريكية ترصد أكثر من 500 جسم طائر مجهول
رصدت السلطات الأمريكية أكثر من 500 جسم طائر مجهول الهوية، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية في البلاد. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T05:10+0000
2023-01-13T05:25+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال التقرير: "بالإضافة إلى 144 تقريرًا عن أجسام مجهولة الهوية والتي يذكرها مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في التقييم الأولي، كان هناك 247 تقريرًا جديدًا و119 تقريرًا آخر تم اكتشافه بعد فترة التقييم الأولي. وبلغ هذا العدد الإجمالي 510 حالة اعتبارًا من أغسطس/آب 30 2022".وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، معلقًا على التقرير: "نحن نتعامل مع تقارير الرصد في فضائنا أو أرضنا أو بحرنا أو أجوائنا على محمل الجد ونحقق في كل منها".وفقًا لتقريرالمخابرات، تم رصد معظم الأجسام الطائرة المجهولة من طياري ومشغلي البحرية الأمريكية والقوات الجوية. وأشارت المخابرات الوطنية إلى أنه في الوقت نفسه، لم يتم رصد تصادم واحد لطائرة أمريكية وجسم طائر مجهول.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

المخابرات الوطنية الأمريكية ترصد أكثر من 500 جسم طائر مجهول

05:10 GMT 13.01.2023 (تم التحديث: 05:25 GMT 13.01.2023)
© Photo / CC0 صحن طائر
صحن طائر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Photo / CC0
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رصدت السلطات الأمريكية أكثر من 500 جسم طائر مجهول الهوية، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية في البلاد.
وقال التقرير: "بالإضافة إلى 144 تقريرًا عن أجسام مجهولة الهوية والتي يذكرها مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في التقييم الأولي، كان هناك 247 تقريرًا جديدًا و119 تقريرًا آخر تم اكتشافه بعد فترة التقييم الأولي. وبلغ هذا العدد الإجمالي 510 حالة اعتبارًا من أغسطس/آب 30 2022".

وأشارت المعلومات الاستخبارية، إلى أن عدد حالات رصد الأجسام الطائرة المجهولة آخذ في الازدياد، بما في ذلك بسبب الفهم الأفضل للتهديدات المحتملة التي قد تمثل خطرًا على سلامة الطيران أو قد تكون إجراءات عدائية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، معلقًا على التقرير: "نحن نتعامل مع تقارير الرصد في فضائنا أو أرضنا أو بحرنا أو أجوائنا على محمل الجد ونحقق في كل منها".
وفقًا لتقريرالمخابرات، تم رصد معظم الأجسام الطائرة المجهولة من طياري ومشغلي البحرية الأمريكية والقوات الجوية. وأشارت المخابرات الوطنية إلى أنه في الوقت نفسه، لم يتم رصد تصادم واحد لطائرة أمريكية وجسم طائر مجهول.
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