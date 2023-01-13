عربي
https://sputnikarabic.ae/20230113/النيابة-البرازيلية-تطلب-فتح-تحقيق-مع-الرئيس-السابق-على-ضوء-عمليات-التخريب-في-البلاد-1072249524.html
النيابة البرازيلية تطلب فتح تحقيق مع الرئيس السابق على ضوء عمليات التخريب في البلاد
النيابة البرازيلية تطلب فتح تحقيق مع الرئيس السابق على ضوء عمليات التخريب في البلاد
طلبت النيابة البرازيلية، اليوم السبت، من المحكمة العليا في البلاد بالتحقيق مع الرئيس السابق غايير بولسونارو، بعد اقتحام أنصاره مقارّ السلطة في برازيليا العاصمة... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T23:24+0000
2023-01-13T23:24+0000
أخبار البرازيل
العالم
بولسونارو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/09/1072068247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ec62eddd31854ae935956e3b5ac872e.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأوضحت النيابة العامة في بيان، بأن بولسونارو المقيم حاليا في الولايات المتحدة منذ نهاية شهر ديسمبر/كانون الاول، يجب أن يخضع للتحقيق للاشتباه بأنه أحد "المحرضين المعنويين" على عمليات التخريب في البلاد.يذكر أن أنصار بولسونارو اقتحموا حواجز الشرطة ومبنى الكونغرس الوطني قبل نحو أسبوع، في احتجاج مثير على تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.في غضون ذلك، سافر بولسونارو إلى الولايات المتحدة عشية نهاية فترة ولايته، وتجنب تمرير الوشاح الرئاسي إلى الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عند تنصيبه. حتى الآن، لم يتم التحقيق معه رسميا بشأن أعمال التخريب يوم الأحد.مع ذلك ينفي بولسونارو، المسؤولية عن تشجيع مثيري الشغب على اقتحام المقار الحكومية، ويقول إنه لطالما احترم الدستور وحكم القانون.
https://sputnikarabic.ae/20230113/البرازيل-لم-نتوجه-إلى-واشنطن-بخصوص-الرئيس-السابق-بولسونارو-1072246082.html
أخبار البرازيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/09/1072068247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ebdbbf961f498781e29ece63e5132951.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار البرازيل , العالم, بولسونارو
أخبار البرازيل , العالم, بولسونارو

النيابة البرازيلية تطلب فتح تحقيق مع الرئيس السابق على ضوء عمليات التخريب في البلاد

23:24 GMT 13.01.2023
© AP Photo / Eraldo Peresأعمال الشغب من قبل أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو، خلال اقتحام قصر بلانالتو الرئاسي في برازيليا، البرازيل، 8 يناير 2023
أعمال الشغب من قبل أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو، خلال اقتحام قصر بلانالتو الرئاسي في برازيليا، البرازيل، 8 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
تابعنا عبرTelegram
طلبت النيابة البرازيلية، اليوم السبت، من المحكمة العليا في البلاد بالتحقيق مع الرئيس السابق غايير بولسونارو، بعد اقتحام أنصاره مقارّ السلطة في برازيليا العاصمة في الـ8 من الشهر الجاري.
موسكو - سبوتنيك. وأوضحت النيابة العامة في بيان، بأن بولسونارو المقيم حاليا في الولايات المتحدة منذ نهاية شهر ديسمبر/كانون الاول، يجب أن يخضع للتحقيق للاشتباه بأنه أحد "المحرضين المعنويين" على عمليات التخريب في البلاد.
يذكر أن أنصار بولسونارو اقتحموا حواجز الشرطة ومبنى الكونغرس الوطني قبل نحو أسبوع، في احتجاج مثير على تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
أعمال الشغب من قبل أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو، خلال اقتحام قصر بلانالتو الرئاسي في برازيليا، البرازيل، 8 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
البرازيل: لم نتوجه إلى واشنطن بخصوص الرئيس السابق بولسونارو
18:52 GMT
في غضون ذلك، سافر بولسونارو إلى الولايات المتحدة عشية نهاية فترة ولايته، وتجنب تمرير الوشاح الرئاسي إلى الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عند تنصيبه. حتى الآن، لم يتم التحقيق معه رسميا بشأن أعمال التخريب يوم الأحد.
مع ذلك ينفي بولسونارو، المسؤولية عن تشجيع مثيري الشغب على اقتحام المقار الحكومية، ويقول إنه لطالما احترم الدستور وحكم القانون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие из числа мобилизованных во время отработки навыков управления БМП-3 на военных сборах в Волгоградской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:20 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала