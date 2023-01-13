https://sputnikarabic.ae/20230113/الهجرة-غير-الشرعية-نحو-أوروبا-تصل-إلى-أعلى-مستوى-لها-منذ-سنوات-1072235501.html
الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا تصل إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات
الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا تصل إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات
بلغت حالات الدخول بشكل غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022، أعلى مستوى منذ 2016، وفقًا لأرقام نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس)، اليوم الجمعة. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T12:46+0000
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ارتفعت حالات الدخول بشكل غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022، بنسبة 64 % عما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أرقام نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس)، الجمعة 13 يناير/كانون الثاني 2023.وقالت الوكالة في بيان إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير نظامي في 2022، جاء 45 منها من طريق البلقان وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، لترتفع حالات الدخول بنسبة 64 % عما كانت عليه قبل عام.وعلى طريق غرب البلقان، سجل 145 ألفاً و600 عبور، بزيادة نسبتها 136%، بالمقارنة مع العام السابق.وتجاوز عدد حالات عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ثاني أهم طرق الهجرة غير الشرعية، المئة ألف بزيادة نسبتها أكثر من 50%، وتشكل النساء 10% من هؤلاء المتسللين والقاصرين نحو 9%.واستقبلت أوروبا في عام 2015، وحده أكثر من مليون لاجئ ومهاجر ممن وفدوا عبر الطرق البحرية والبرية، ما دفع المفوضية إلى تسميته "عام أزمة اللاجئين في أوروبا".
https://sputnikarabic.ae/20211009/12-دولة-في-الاتحاد-الأوروبي-تطالب-بتمويل-بناء-جدار-لمنع-الهجرة-1050381716.html
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منوعات, أخبار الاتحاد الأوروبي
منوعات, أخبار الاتحاد الأوروبي
الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا تصل إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات
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بلغت حالات الدخول بشكل غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022، أعلى مستوى منذ 2016، وفقًا لأرقام نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس)، اليوم الجمعة.
ارتفعت حالات الدخول بشكل غير نظامي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022، بنسبة 64 % عما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أرقام نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس)، الجمعة 13 يناير/كانون الثاني 2023.
وقالت الوكالة
في بيان إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير نظامي في 2022، جاء 45 منها من طريق البلقان وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص، لترتفع حالات الدخول بنسبة 64 % عما كانت عليه قبل عام.
وأضافت أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، موضحةً أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47% من هذه الحالات في 2022.
وعلى طريق غرب البلقان، سجل 145 ألفاً و600 عبور، بزيادة نسبتها 136%، بالمقارنة مع العام السابق.
وتجاوز عدد حالات عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ثاني أهم طرق الهجرة غير الشرعية، المئة ألف بزيادة نسبتها أكثر من 50%، وتشكل النساء 10% من هؤلاء المتسللين والقاصرين نحو 9%.
واستقبلت أوروبا في عام 2015، وحده أكثر من مليون لاجئ ومهاجر ممن وفدوا عبر الطرق البحرية والبرية، ما دفع المفوضية إلى تسميته "عام أزمة اللاجئين في أوروبا".