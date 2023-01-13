https://sputnikarabic.ae/20230113/الولايات-المتحدة-ترسل-الدبابات-على-نطاق-واسع-إلى-أوروبا-الشرقية-1072214466.html
الولايات المتحدة ترسل الدبابات على نطاق واسع إلى أوروبا الشرقية
الولايات المتحدة ترسل الدبابات على نطاق واسع إلى أوروبا الشرقية
بدأت الولايات المتحدة في إرسال الأسلحة على نطاق واسع إلى بولندا ولاتفيا في إطار تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وفقًا لـ"رويترز". 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T04:43+0000
2023-01-13T04:43+0000
2023-01-13T05:27+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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بدأت الدبابات والمركبات القتالية الأمريكية في الوصول، يوم الأربعاء، إلى ميناء فليسينجين الهولندي، لتتوجه لاحقًا إلى بولندا وليتوانيا في إطار جهود تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.وقال العقيد روبرت كيلام، المسؤول عن العملية من الجانب الأمريكي، إن "نحو 1250 وحدة من المعدات العسكرية ستصل إلى هذا الميناء".تشمل المركبات دبابات M-1 Abrams ومركبات برادلي القتالية من فريق اللواء القتالي الثاني وفرقة الفرسان الأولى من فورت هود، تكساس.في ديسمبر/كانون الأول، نقلت الولايات المتحدة ب نحو 700 مركبة قتالية إلى بولندا، بما في ذلك دبابات أبرامز. تم تنفيذ ذلك في إطار برنامج "حل الأطلسي". بدأ في عام 2014، ويهدف إلى تعزيز الوجود الأمريكي في أوروبا. ترسل بعض أجزاء الجيش الأمريكي وحدات منفصلة إلى أوروبا في إطار العملية، وتنشر في دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الولايات المتحدة ترسل الدبابات على نطاق واسع إلى أوروبا الشرقية
04:43 GMT 13.01.2023 (تم التحديث: 05:27 GMT 13.01.2023) تابعنا عبر
بدأت الولايات المتحدة في إرسال الأسلحة على نطاق واسع إلى بولندا ولاتفيا في إطار تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وفقًا لـ"رويترز".
بدأت الدبابات والمركبات القتالية الأمريكية في الوصول، يوم الأربعاء، إلى ميناء فليسينجين الهولندي، لتتوجه لاحقًا إلى بولندا وليتوانيا في إطار جهود تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.
وقال العقيد روبرت كيلام، المسؤول عن العملية من الجانب الأمريكي، إن "نحو 1250 وحدة من المعدات العسكرية ستصل إلى هذا الميناء".
تشمل المركبات دبابات M-1 Abrams ومركبات برادلي القتالية
من فريق اللواء القتالي الثاني وفرقة الفرسان الأولى من فورت هود، تكساس.
في ديسمبر/كانون الأول، نقلت الولايات المتحدة ب نحو 700 مركبة قتالية إلى بولندا، بما في ذلك دبابات أبرامز. تم تنفيذ ذلك في إطار برنامج "حل الأطلسي". بدأ في عام 2014، ويهدف إلى تعزيز الوجود الأمريكي في أوروبا. ترسل بعض أجزاء الجيش الأمريكي وحدات منفصلة إلى أوروبا في إطار العملية، وتنشر في دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.