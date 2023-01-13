https://sputnikarabic.ae/20230113/اليابان-تقرر-تأجيل-تصريف-المياه-المشعة-من-محطة-فوكوشيما--1072221804.html

اليابان تقرر تأجيل تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما

اليابان تقرر تأجيل تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما

قررت الحكومة اليابانية تأجيل تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما دايتشي من الربيع إلى الصيف هذا العام 2023. 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T09:20+0000

2023-01-13T09:20+0000

2023-01-13T09:20+0000

العالم

أخبار اليابان

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طوكيو- سبوتنيك. ووفق تصريحات له، أكد تومواكي كوباياكاوا، رئيس شركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية، أن هناك قرارا بتأجيل إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية من ربيع 2023 إلى الصيف بسبب استمرار بناء نفق تحت الماء.وقال تومواكي: "لقد حددت الحكومة فترة زمنية من الربيع إلى الصيف، نحن نتفهم ذلك، لكننا نعتقد أن دورنا هو ضمان عمل البناء وتطويره، مع التركيز على الربيع".كانت اليابان قد خططت لإطلاق المياه على بعد كيلومتر واحد (0.6 ميل) قبالة ساحل المحيط الهادئ في محافظة فوكوشيما بعد الانتهاء من أعمال البناء في أبريل/نيسان 2023.ويلقى قرار الحكومة اليابانية بتصريف المياه، معارضة من تجمعات الصيد في اليابان، خوفًا من أنها قد تتسبب في إلحاق الضرر بصناعة المأكولات البحرية.كما أعربت كوريا الجنوبية عن مخاوفها من خطة اليابان، بينما قدمت الصين وروسيا إلى طوكيو قائمة مشتركة من الأسئلة المتعلقة بالمشكلات الفنية المحتملة، وستقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة التفريغ المخطط له.وأدى ذلك إلى حدوث أمواج مد عاتية ضربت المحطة وتسبب في ذوبان ثلاثة مفاعلات نووية، فيما اعتبر أسوأ كارثة نووية منذ حادث تشيرنوبيل عام 1986، حيث أدت إلى تلوث واسع النطاق للتربة والمياه المحلية.طالع أيضا: سيول تبحث الرد على تصريف اليابان مياها مشعة في البحر

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