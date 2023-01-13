https://sputnikarabic.ae/20230113/اليابان-تقرر-تأجيل-تصريف-المياه-المشعة-من-محطة-فوكوشيما--1072221804.html
اليابان تقرر تأجيل تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما
اليابان تقرر تأجيل تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما
قررت الحكومة اليابانية تأجيل تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما دايتشي من الربيع إلى الصيف هذا العام 2023. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T09:20+0000
2023-01-13T09:20+0000
2023-01-13T09:20+0000
العالم
أخبار اليابان
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طوكيو- سبوتنيك. ووفق تصريحات له، أكد تومواكي كوباياكاوا، رئيس شركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية، أن هناك قرارا بتأجيل إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية من ربيع 2023 إلى الصيف بسبب استمرار بناء نفق تحت الماء.وقال تومواكي: "لقد حددت الحكومة فترة زمنية من الربيع إلى الصيف، نحن نتفهم ذلك، لكننا نعتقد أن دورنا هو ضمان عمل البناء وتطويره، مع التركيز على الربيع".كانت اليابان قد خططت لإطلاق المياه على بعد كيلومتر واحد (0.6 ميل) قبالة ساحل المحيط الهادئ في محافظة فوكوشيما بعد الانتهاء من أعمال البناء في أبريل/نيسان 2023.ويلقى قرار الحكومة اليابانية بتصريف المياه، معارضة من تجمعات الصيد في اليابان، خوفًا من أنها قد تتسبب في إلحاق الضرر بصناعة المأكولات البحرية.كما أعربت كوريا الجنوبية عن مخاوفها من خطة اليابان، بينما قدمت الصين وروسيا إلى طوكيو قائمة مشتركة من الأسئلة المتعلقة بالمشكلات الفنية المحتملة، وستقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة التفريغ المخطط له.وأدى ذلك إلى حدوث أمواج مد عاتية ضربت المحطة وتسبب في ذوبان ثلاثة مفاعلات نووية، فيما اعتبر أسوأ كارثة نووية منذ حادث تشيرنوبيل عام 1986، حيث أدت إلى تلوث واسع النطاق للتربة والمياه المحلية.طالع أيضا: سيول تبحث الرد على تصريف اليابان مياها مشعة في البحر
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https://sputnikarabic.ae/20210413/الخارجية-الروسية-اليابان-لم-تتشاور-مع-روسيا-بشأن-إلقاء-مياه-محطة-فوكوشيما-النووية-في-المحيط-1048679744.html
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العالم, أخبار اليابان
اليابان تقرر تأجيل تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما
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قررت الحكومة اليابانية تأجيل تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما دايتشي من الربيع إلى الصيف هذا العام 2023.
طوكيو- سبوتنيك. ووفق تصريحات له، أكد تومواكي كوباياكاوا، رئيس شركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية، أن هناك قرارا بتأجيل إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي
للطاقة النووية من ربيع 2023 إلى الصيف بسبب استمرار بناء نفق تحت الماء.
وقال تومواكي: "لقد حددت الحكومة فترة زمنية من الربيع إلى الصيف، نحن نتفهم ذلك، لكننا نعتقد أن دورنا هو ضمان عمل البناء وتطويره، مع التركيز على الربيع".
وترتبط إعادة الجدولة بتحقيق التقديرات التفصيلية لتواريخ الانتهاء من بناء المنشأة، حيث سيتم استخدام النفق لتصريف المياه.
كانت اليابان قد خططت لإطلاق المياه على بعد كيلومتر واحد (0.6 ميل) قبالة ساحل المحيط الهادئ في محافظة فوكوشيما بعد الانتهاء من أعمال البناء في أبريل/نيسان 2023.
ويلقى قرار الحكومة
اليابانية بتصريف المياه، معارضة من تجمعات الصيد في اليابان، خوفًا من أنها قد تتسبب في إلحاق الضرر بصناعة المأكولات البحرية.
كما أعربت كوريا الجنوبية عن مخاوفها من خطة اليابان، بينما قدمت الصين وروسيا إلى طوكيو قائمة مشتركة من الأسئلة المتعلقة بالمشكلات الفنية المحتملة، وستقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة التفريغ المخطط له.
وكانت الكارثة النووية في فوكوشيما قد وقعت في 11 مارس/آذار 2011، عندما تعرضت محطة دايتشي لأضرار جسيمة في أعقاب زلزال بلغت قوته 9 درجات في المحيط الهادئ.
وأدى ذلك إلى حدوث أمواج مد عاتية ضربت المحطة وتسبب في ذوبان ثلاثة مفاعلات نووية، فيما اعتبر أسوأ كارثة نووية منذ حادث تشيرنوبيل عام 1986، حيث أدت إلى تلوث واسع النطاق للتربة والمياه المحلية.