https://sputnikarabic.ae/20230113/اليابان-لم-تقرر-بعد-فرض-سقف-سعري-على-المنتجات-البترولية-الروسية--1072213737.html

اليابان لم تقرر بعد فرض سقف سعري على المنتجات البترولية الروسية

اليابان لم تقرر بعد فرض سقف سعري على المنتجات البترولية الروسية

قال نائب السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية اليابانية، أوكانو يوكيكو، إن اليابان لم تحدد موقفها فيما يتعلق بالفجوة السعرية التي نوقشت حديثا في المنتجات النفطية... 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T00:49+0000

2023-01-13T00:49+0000

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وحلفائها يستعدون لفرض عقوبات جديدة على صناعة النفط الروسية، وتحديدا على المنتجات البترولية.وقال يوكيكو خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس: "لم نقرر موقفنا بعد، لذلك لا يمكننا التعليق على ذلك".وأشار يوكيكو إلى أن اليابان نسقت حتى الآن موقفها مع مجموعة الدول الصناعية المتقدمة السبع.كما أشار نائب السكرتير الصحفي إلى أنه بما أنه من المقرر أن تتولى اليابان رئاسة مجموعة السبع هذا العام، "سننسق فيما بيننا" كيفية الرد على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وسعت دول ما يسمى بالغرب الجماعي إلى إيجاد طرق للحد من دخل روسيا من صادرات النفط والغاز، وكذلك تقليل اعتمادها على منتجات الطاقة الروسية بعد أن شنت موسكو العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير. فرض الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي سقفا سعريا قدره 60 دولارا للبرميل على النفط الخام الروسي، وانضمت إليه دول مجموعة السبع وأستراليا.وفي أواخر ديسمبر، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحظر إمدادات النفط والمنتجات البترولية الروسية إذا نصت العقود بشكل مباشر أو غير مباشر على حد أقصى للأسعار.

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