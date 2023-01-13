https://sputnikarabic.ae/20230113/بايدن-يلقي-خطاب-حالة-الاتحاد-في-فبراير-بعد-دعوة-من-رئيس-مجلس-النواب-الجديد-مكارثي-1072249125.html
بايدن يلقي خطاب حالة الاتحاد في فبراير... بعد دعوة من رئيس مجلس النواب الجديد مكارثي
بايدن يلقي خطاب حالة الاتحاد في فبراير... بعد دعوة من رئيس مجلس النواب الجديد مكارثي
وافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على دعوة من رئيس مجلس النواب المنتخب حديثا، كيفن مكارثي، بإلقاء خطاب حالة الاتحاد السنوي في يوم 7 فبراير/ شباط المقبل. 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T21:52+0000
2023-01-13T21:52+0000
2023-01-13T21:52+0000
جو بايدن
مجلس النواب الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وبعت الجمهوري مكارثي برسالة إلى بايدن، اليوم الجمعة، دعاه فيها إلى إلقاء خطاب حالة الاتحاد، في جلسة مشتركة للكونغرس في 7 فبراير، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.وجاء في نص رسالة مكارثي إلى بايدن: "لقد أرسلنا الشعب الأمريكي إلى العاصمة واشنطن لتقديم اتجاه جديد للبلاد، ولإيجاد أرضية مشتركة ومناقشة أولوياتهم، وبهذه الروح، من واجبي الرسمي أن أدعوكم للتحدث أمام جلسة مشتركة للكونغرس في يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023، حتى تتمكن من الوفاء بواجبك بموجب الدستور لتقديم تقرير عن حالة الاتحاد".وأضافت الرسالة أن تصريحات بايدن في خطاب حالة الاتحاد، ستوجه جهود الكونغرس لمعالجة أولويات الشعب الأمريكي.وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الجمعة، إن بايدن تلقى الدعوة من رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، وقبل الموعد المحدد.وتُستخدم خطابات حالة الاتحاد السنوية، لتلبية المتطلبات الدستورية للرئيس، من أجل مخاطبة الكونغرس بشكل دوري حول وضع الأمة، وتقديم توصيات السياسة.
https://sputnikarabic.ae/20230110/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-كيفن-مكارثي-اكتشاف-وثائق-بايدن-السرية-مقلق-للغاية-1072119882.html
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جو بايدن, مجلس النواب الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, مجلس النواب الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بايدن يلقي خطاب حالة الاتحاد في فبراير... بعد دعوة من رئيس مجلس النواب الجديد مكارثي
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وافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على دعوة من رئيس مجلس النواب المنتخب حديثا، كيفن مكارثي، بإلقاء خطاب حالة الاتحاد السنوي في يوم 7 فبراير/ شباط المقبل.
وبعت الجمهوري مكارثي برسالة إلى بايدن، اليوم الجمعة، دعاه فيها إلى إلقاء خطاب حالة الاتحاد، في جلسة مشتركة للكونغرس في 7 فبراير، وفقا لشبكة
"سي إن بي سي" الأمريكية.
وجاء في نص رسالة مكارثي إلى بايدن: "لقد أرسلنا الشعب الأمريكي إلى العاصمة واشنطن لتقديم اتجاه جديد للبلاد، ولإيجاد أرضية مشتركة ومناقشة أولوياتهم، وبهذه الروح، من واجبي الرسمي أن أدعوكم للتحدث أمام جلسة مشتركة للكونغرس في يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير 2023، حتى تتمكن من الوفاء بواجبك بموجب الدستور لتقديم تقرير عن حالة الاتحاد".
وأضافت الرسالة أن تصريحات بايدن في خطاب حالة الاتحاد، ستوجه جهود الكونغرس لمعالجة أولويات الشعب الأمريكي.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الجمعة، إن بايدن تلقى الدعوة من رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، وقبل الموعد المحدد.
وتُستخدم خطابات حالة الاتحاد السنوية، لتلبية المتطلبات الدستورية للرئيس، من أجل مخاطبة الكونغرس بشكل دوري حول وضع الأمة، وتقديم توصيات السياسة.