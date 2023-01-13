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https://sputnikarabic.ae/20230113/بريطانيا-والسعودية-تناقشان-إمكانية-التعاون-لتوليد-الطاقة-الشمسية-في-الفضاء-1072220291.html
بريطانيا والسعودية تناقشان إمكانية التعاون لتوليد الطاقة الشمسية في الفضاء
بريطانيا والسعودية تناقشان إمكانية التعاون لتوليد الطاقة الشمسية في الفضاء
ناقشت المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية إمكانية التعاون لتوليد الطاقة الشمسية في الفضاء، وفقًا لبيان نُشر اليوم الجمعة، على الموقع الإلكتروني للحكومة... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T08:56+0000
2023-01-13T08:57+0000
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وجاء في الوثيقة: "بحثت حكومتا المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، أمس (الخميس 12 يناير/كانون الثاني)، خططًا طموحة للتعاون في مجال الفضاء والابتكار، بما في ذلك إمكانية الاستثمار في تطوير (تلقي) الطاقة الشمسية الفضائية".وذكر الموقع أن المباحثات حضرها وزير الطاقة والأعمال والصناعة البريطاني جرانت شابس ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية عبد الله عامر السواحة.في وقت سابق، اتفقت المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون في مجال المعادن المهمة لإنشاء سلاسل توريد أكثر استدامة للمعادن، بما في ذلك الجرافيت والليثيوم، وهما ضروريان لإنشاء كل شيء من أجهزة الكمبيوتر المحمولة على الطائرات.
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أخبار السعودية اليوم, بريطانيا
أخبار السعودية اليوم, بريطانيا

بريطانيا والسعودية تناقشان إمكانية التعاون لتوليد الطاقة الشمسية في الفضاء

08:56 GMT 13.01.2023 (تم التحديث: 08:57 GMT 13.01.2023)
© AFP 2023 / IVAN PISARENKOألواح شمسية في محطة الطاقة الشمسية في الخرسعة، قطر، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
ألواح شمسية في محطة الطاقة الشمسية في الخرسعة، قطر، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© AFP 2023 / IVAN PISARENKO
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ناقشت المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية إمكانية التعاون لتوليد الطاقة الشمسية في الفضاء، وفقًا لبيان نُشر اليوم الجمعة، على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية.
وجاء في الوثيقة: "بحثت حكومتا المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، أمس (الخميس 12 يناير/كانون الثاني)، خططًا طموحة للتعاون في مجال الفضاء والابتكار، بما في ذلك إمكانية الاستثمار في تطوير (تلقي) الطاقة الشمسية الفضائية".

وقال البيان: "يتضمن الحصول على الطاقة الشمسية الفضائية تخزين الطاقة الشمسية باستخدام قمر صناعي كبير جدًا مزود بألواح شمسية في مدار ثابت بالنسبة للأرض. في المستقبل، ستنتقل الطاقة إلى نقطة محددة على الأرض باستخدام تقنيات الراديو في شكل حزم طاقة. ذلك سيسمح بإمداد الطاقة النظيفة بشكل مستمر بغض النظر عن الظروف الجوية".

وذكر الموقع أن المباحثات حضرها وزير الطاقة والأعمال والصناعة البريطاني جرانت شابس ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية السعودية عبد الله عامر السواحة.
في وقت سابق، اتفقت المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون في مجال المعادن المهمة لإنشاء سلاسل توريد أكثر استدامة للمعادن، بما في ذلك الجرافيت والليثيوم، وهما ضروريان لإنشاء كل شيء من أجهزة الكمبيوتر المحمولة على الطائرات.
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