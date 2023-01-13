https://sputnikarabic.ae/20230113/بعد-5-تجارب-فاشلةرونالدو-يقرر-الزواج-1072216826.html
بعد 5 تجارب فاشلة...رونالدو يقرر الزواج
بعد 5 تجارب فاشلة...رونالدو يقرر الزواج
أعلنت عارضة الأزياء البرازيلية سيلينا لوكاس أنها قبلت الزواج من نجم الكرة البرازيلي رونالدو الملقب بـ"الظاهرة". 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T07:23+0000
2023-01-13T07:23+0000
2023-01-13T07:23+0000
مجتمع
رياضة
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وبحسب ما نشرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الثنائي أقدما على هذه الخطوة، بعد سبع سنوات من العلاقة العاطفية التي بدأت ببنهما في عام 2015.ونشرت لوكاس صورتين على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ظهرت فيهما مع رونالدو، من أجل الإعلان عن هذه الخطوة. وعلّقت قائلة: " نعم..أقبل"، مع رمز الخاتم.وأشارت الصحيفة أن النجم البرازيلي سبق وأن تعرض لعدة تجارب فاشلة من الزواج، حيث تعتبر لوكاس المرأة السادسة التي يرتبط بها.وأنجب "الظاهرة" 4 أبناء من زيجاته السابقة، أكبرهم رونالد الذي رُزق به من زوجته الأولى ميلين دومينغيز، وهي لاعبة كرة قدم سابقة عُرفت باسم "رونالدينا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
بعد 5 تجارب فاشلة...رونالدو يقرر الزواج
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أعلنت عارضة الأزياء البرازيلية سيلينا لوكاس أنها قبلت الزواج من نجم الكرة البرازيلي رونالدو الملقب بـ"الظاهرة".
وبحسب ما نشرت صحيفة
"آس" الإسبانية، فإن الثنائي أقدما على هذه الخطوة، بعد سبع سنوات من العلاقة العاطفية التي بدأت ببنهما في عام 2015.
ونشرت لوكاس صورتين على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ظهرت فيهما مع رونالدو، من أجل الإعلان عن هذه الخطوة. وعلّقت قائلة: " نعم..أقبل"، مع رمز الخاتم.
وأشارت الصحيفة أن النجم البرازيلي سبق وأن تعرض لعدة تجارب فاشلة من الزواج، حيث تعتبر لوكاس المرأة السادسة التي يرتبط بها.
وأنجب "الظاهرة" 4 أبناء من زيجاته السابقة، أكبرهم رونالد الذي رُزق به من زوجته الأولى ميلين دومينغيز، وهي لاعبة كرة قدم سابقة عُرفت باسم "رونالدينا".