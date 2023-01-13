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https://sputnikarabic.ae/20230113/بنك-الكويت-المركزي-يكذب-تقارير--تزعم-إصداره-شيكا-بمليار-دولار-لصالح-الرئيس-المصري-1072215494.html
بنك الكويت المركزي يكذب تقارير تزعم إصداره شيكا بمليار دولار لصالح الرئيس المصري
بنك الكويت المركزي يكذب تقارير تزعم إصداره شيكا بمليار دولار لصالح الرئيس المصري
انتشر أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير وصورة شيك مفبركة بقيمة 350 مليون دينار كويتي (نحو 1.14 مليار دولار) زعموا أنه كان باسم الرئيس المصري عبد الفتاح... 13.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-13T06:35+0000
2023-01-13T06:35+0000
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وفي صورة الشيك المزعوم المتداولة يظهر أنه صادر عن البنك المركزي الكويتي، وأنه قد تم سحبه عام 2013.وبدوره، قال البنك المركزي الكويتي في بيان رسمي، الخميس، إنه "في ضوء ما يتم تناوله من بيانات مغلوطة في إحدى القنوات الإعلامية الخارجية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود شيك مصدّر ومسحوب على بنك الكويت المركزي بتاريخ 26/7/2013 بمبلغ 350 مليون دينار كويتي، فإن بنك الكويت المركزي يؤكد بأن ما يتم تداوله من بيانات بهذا الشأن غير صحيحة".وأضاف أن "صورة الشيك المعروضة وما تضمنته من بيانات لا تتطابق وشيكات بنك الكويت المركزي".وتابع: "وعليه فإن بنك الكويت المركزي يؤكد عدم صحة ما يتم تداوله من بيانات ويسترعي تحري الدقة في نشر وتداول المعلومات".كما حذر بنك الكويت المركزي من أن نشر أو إعادة تداول مثل هذه البيانات من شأنه أن يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي

بنك الكويت المركزي يكذب تقارير تزعم إصداره شيكا بمليار دولار لصالح الرئيس المصري

06:35 GMT 13.01.2023
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
© Sputnik . Pavel Gerasimov
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انتشر أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير وصورة شيك مفبركة بقيمة 350 مليون دينار كويتي (نحو 1.14 مليار دولار) زعموا أنه كان باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وفي صورة الشيك المزعوم المتداولة يظهر أنه صادر عن البنك المركزي الكويتي، وأنه قد تم سحبه عام 2013.
وبدوره، قال البنك المركزي الكويتي في بيان رسمي، الخميس، إنه "في ضوء ما يتم تناوله من بيانات مغلوطة في إحدى القنوات الإعلامية الخارجية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود شيك مصدّر ومسحوب على بنك الكويت المركزي بتاريخ 26/7/2013 بمبلغ 350 مليون دينار كويتي، فإن بنك الكويت المركزي يؤكد بأن ما يتم تداوله من بيانات بهذا الشأن غير صحيحة".
وأضاف أن "صورة الشيك المعروضة وما تضمنته من بيانات لا تتطابق وشيكات بنك الكويت المركزي".
وتابع: "وعليه فإن بنك الكويت المركزي يؤكد عدم صحة ما يتم تداوله من بيانات ويسترعي تحري الدقة في نشر وتداول المعلومات".
كما حذر بنك الكويت المركزي من أن نشر أو إعادة تداول مثل هذه البيانات من شأنه أن يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.
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